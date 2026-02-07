Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 13 Φεβρουαρίου

Περίπου 94.000 δικαιούχοι θα λάβουν πάνω 70.000.000 ευρώ

Newsbomb

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 13 Φεβρουαρίου

Τα γραφεία του ΕΦΚΑ 

Eurokinissi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συνολικά 70.500.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 93.900 δικαιούχους, από τις 9 Φεβρουαρίου έως τις 13 Φεβρουαρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ, από τις 9 Φεβρουαρίου έως τις 13 Φεβρουαρίου, θα καταβληθούν 19.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 26.000.000 ευρώ σε 43.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 4.000.000 ευρώ σε 6.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
  • 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και
  • 1.500.000 ευρώ σε 25.000 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Ανατροπή με τις ημερομηνίες πληρωμών τον Φεβρουάριο - Ποτε οι πληρωμές

04:35ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πρόσβαση βουλευτών στα αμοντάριστα αρχεία Έπσταϊν από το υπουργείο Δικαιοσύνης

04:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 13 Φεβρουαρίου

03:45ΚΟΣΜΟΣ

Σλοβακία: Χιονοστιβάδα αφήνει πίσω της δύο Ούγγρους νεκρούς

03:20ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Δύο νεκροί σε παράνομο ανθρακωρυχείο - Ψάχνουν άλλους τέσσερις

02:55ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Υπό έρευνα πρώην υπουργός μετά τις αποκαλύψεις των φακέλων Έπστάιν

02:25ΚΟΣΜΟΣ

Βολιβία: Πολύνεκρο τροχαίο με λεωφορείο - Έπεσε σε γκρεμό 150 μέτρων - Τουλάχιστον 14 θύματα

01:55ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε διάταγμα δασμών για χώρες που συναλάσσονται με το Ιράν

01:30ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε μέσα σε στρατόπεδο της Τεχεράνης

01:03ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Εντός της επόμενης εβδομάδας απελευθερώνονται όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι

00:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΗΠΑ: Κλείσιμο με σημαντική άνοδο για το χρηματιστήριο

23:58ΚΟΣΜΟΣ

Σκόπια: Κατάσχεση-μαμούθ 30 τόνων κάνναβης

23:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Βαθμολογία: Στις 17 νίκες ο Ολυμπιακός, αποτελέσματα που βόλεψαν τον Παναθηναϊκό AKTOR

23:49ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Άγρια συμπλοκή μεταξύ νεαρών στο κέντρο της πόλης – Ένας τραυματίας

23:44ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: ΗΠΑ και Ουκρανία συζητούν σχέδιο για ειρηνευτική συμφωνία ως τον Μάρτιο - Διεξαγωγή δημοψηφίσματος, ταυτόχρονα με τις εθνικές εκλογές

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 7 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:32ΚΟΣΜΟΣ

Αρχεία Έπσταϊν: Μυστηριώδης «κρατούμενος» μπαίνει στο κελί του τη νύχτα που πέθανε

23:24ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Αναδρομή στον αποκριάτικο χορό του ’70 μέσα από μια φωτογραφία

23:16LIFESTYLE

Lil Jon: Νεκρός μέσα σε λίμνη βρέθηκε ο αγνοούμενος γιος του ράπερ

23:16ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Καλλιθέα: Ο οδηγός έβρισε τον πεζό που παρέσυρε - Βίντεο ντοκουμέντο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάνω από 700.000 ευρώ καταγγέλλουν ότι άρπαξε 50χρονη επιχειρηματίας - Οδηγοί ταξί τα θύματα

22:49ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Νέα δικογραφία σε βάρος του ιδιοκτήτη του εργοστασίου - Βρέθηκαν όπλα στο σπίτι του

23:16ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Καλλιθέα: Ο οδηγός έβρισε τον πεζό που παρέσυρε - Βίντεο ντοκουμέντο

03:18ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Χωρίς τέλος τα βαρομετρικά χαμηλά – Προειδοποίηση για «κατά τόπους πολύ νερό» τις επόμενες ημέρες

21:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με βροχές και καταιγίδες μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου - Τι αλλάζει στο δεύτερο 15ημερο

06:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Τα ψέματα του πατέρα στην Αστυνομία - Γιατί φοβόταν τον... Πούτιν

21:56ΚΟΣΜΟΣ

Νεκροθάφτης αποθήκευσε 189 πτώματα στο γραφείο τελετών: Έδωσε τσιμέντο για στάχτες στους οικείους

21:22ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot 6/2/2026: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 17.000.000 ευρώ

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 7 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

11:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Περιφέρεια Αττικής: Συζήτηση για το θέμα της απομάκρυνσης των δεξαμενών καυσίμων από το Πέραμα

23:32ΚΟΣΜΟΣ

Αρχεία Έπσταϊν: Μυστηριώδης «κρατούμενος» μπαίνει στο κελί του τη νύχτα που πέθανε

15:21ΕΛΛΑΔΑ

Καθίζηση οδοστρώματος στον Πειραιά - Διακοπή της κυκλοφορίας

20:55ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Τα κρυφό κινητό του Σμηνάρχου και τα QR codes που τον «πρόδωσαν»

19:34ΕΘΝΙΚΑ

Επίδειξη δύναμης της Πολεμικής Αεροπορίας: Ταυτόχρονη συμμετοχή σε τρεις διεθνείς ασκήσεις

19:42LIFESTYLE

Η Ιωάννα Τούνη ταξίδεψε στη Σαουδική Αραβία και δέχτηκε παρατήρηση για το σκίσιμο στο φόρεμά της

23:49ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Άγρια συμπλοκή μεταξύ νεαρών στο κέντρο της πόλης – Ένας τραυματίας

06:28ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Apple: Επείγουσα προειδοποίηση προς όλους τους χρήστες iPhone για κακόβουλο λογισμικό

22:57ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το πρώτο «Ματωμένο Φεγγάρι» του 2026 έχει ημερομηνία - Πότε και πώς να δείτε την ολική έκλειψη

05:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Ανατροπή με τις ημερομηνίες πληρωμών τον Φεβρουάριο - Ποτε οι πληρωμές

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασε τα 300 εκατ. κυβικά ο Μόρνος έπειτα από οκτώ μήνες- Υπερδιπλάσιες βροχοπτώσεις από τη μέση τιμή - Γραφήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ