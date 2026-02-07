ΗΠΑ: Πρόσβαση βουλευτών στα αμοντάριστα αρχεία Έπσταϊν από το υπουργείο Δικαιοσύνης

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ θα επιτρέψει σε μέλη του Κογκρέσου να δουν αμοντάριστα αντίγραφα περισσότερων από τρία εκατομμύρια εγγράφων που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν, τα οποία έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, σύμφωνα με επιστολή που περιήλθε στην κατοχή του Axios.

Η κίνηση έρχεται ενώ Δημοκρατικοί υποστηρίζουν ότι το υπουργείο παρακάμπτει τις υποχρεώσεις του βάσει του νόμου Epstein Files Transparency Act, κρατώντας εκατομμύρια έγγραφα εκτός δημοσιότητας και προχωρώντας σε εκτεταμένες περικοπές σε όσα έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί. Την ίδια ώρα, ο ανώτερος Δημοκρατικός της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Βουλής, Τζέιμι Ράσκιν, απέστειλε επιστολή στο υπουργείο ζητώντας έλεγχο των «πλήρων, αμοντάριστων αρχείων Έπσταϊν».

Στην επιστολή του, ο Ράσκιν τονίζει ότι στόχος είναι να διασφαλιστεί πως οι περικοπές συμμορφώνονται με τον νόμο και περιορίζονται μόνο σε στενές εξαιρέσεις, όπως η προστασία προσωπικών δεδομένων των θυμάτων, και όχι για λόγους «αμηχανίας, πλήγματος φήμης ή πολιτικής ευαισθησίας», ακόμη και όταν εμπλέκονται κυβερνητικοί αξιωματούχοι, δημόσια πρόσωπα ή ξένοι αξιωματούχοι.

Πότε και πώς θα γίνει η πρόσβαση

Σύμφωνα με επιστολή του βοηθού γενικού εισαγγελέα Πάτρικ Ντέιβις, βουλευτές και γερουσιαστές θα έχουν πρόσβαση στα αμοντάριστα αρχεία Έπσταϊν από τις 9 Φεβρουαρίου. Τα έγγραφα θα είναι διαθέσιμα σε υπολογιστές ειδικής αίθουσας ανάγνωσης στο κτίριο του υπουργείου Δικαιοσύνης στην Ουάσινγκτον, από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, Δευτέρα έως Παρασκευή.

Η διαδικασία προβλέπει προειδοποίηση τουλάχιστον 24 ωρών, απαγόρευση εισόδου ηλεκτρονικών συσκευών και δυνατότητα μόνο για χειρόγραφες σημειώσεις. Η ύπαρξη της επιστολής έγινε γνωστή αρχικά από το NBC News.

Τι λέει το υπουργείο Δικαιοσύνης

Ο Πάτρικ Ντέιβις σημειώνει ότι η εξέταση των εγγράφων εντάσσεται στη «δέσμευση του υπουργείου Δικαιοσύνης για μέγιστη διαφάνεια» ως προς τη συμμόρφωση με τον νόμο για τα αρχεία Έπσταϊν. Όπως αναφέρει, το υπουργείο εκτιμά ότι ο έλεγχος αυτός θα αποδείξει την καλή πίστη με την οποία επεξεργάστηκε έναν τεράστιο όγκο εγγράφων σε εξαιρετικά περιορισμένο χρονικό διάστημα.

