Διακοπές νερού την Τετάρτη (11/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, διακοπές στην υδροδότηση.

Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

  • ΑΘΗΝΑ (ΑΚΑΔ. ΠΛΑΤΩΝΟΣ)
    Μοναστηρίου και Άργους
  • ΑΙΓΑΛΕΩ
    Αγίας Άννης και Ορφέως
  • ΑΛΙΜΟΣ (ΑΛΙΜΟΣ Α)
    Περικλέους και Πεισίστρατου
  • ΠΕΡΑΜΑ
    Κ. Βάρναλη και Κοραή
  • ΣΑΛΑΜΙΝΑ
    Μαραθώνος και Κοψαχείλης
