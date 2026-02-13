Πρέβεζα: Νεκρός 71χρονος έπειτα από τροχαίο στο ύψος του Μύτικα

Στο νοσοκομείο Πρέβεζας άφησε την τελευταία του πνοή ένας 71χρονος ημεδαπός μετά από τροχαίο που έγινε το πρωί στο ύψος της διασταύρωσης του Μύτικα, επί της Εθνικής Οδού Πρέβεζας- Ηγουμενίτσας.

Το τροχαίο έγινε όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 71χρονος συγκρούστηκε με ΙΧ φορτηγό.

Η σύγκρουση δεν ήταν σφοδρή και ο 71χρονος είχε εξέλθει από το όχημά του μόνος του πριν το παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Από το Τμήμα Τροχαίας Πρέβεζας ενεργείται προανάκριση για την εξακρίβωση των συνθηκών θανάτου του ενώ έχει παραγγελθεί νεκροψία νεκροτομή.

*Με πληροφορίες από epiruspost.gr