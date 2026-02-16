Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Λεωφόρος Αθηνών - Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Μετ' εμποδίων διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων στις βασικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας το πρωί της Δευτέρας (16/02).

Όπως φαίνεται και στον παρακάτω χάρτη, στο «κόκκινο» είναι αυτή τη στιγμή ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα, από το Αιγάλεω έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, η Λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά και τη διασταύρωση με τον Κηφισό, η Συγγρού στο ρεύμα προς Αθήνα, η Κηφισίας από Αμπελόκηπους έως Χαλάνδρι, και η Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Την ίδια ώρα, καθυστερήσεις έως 10 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.