Τραγωδία στην Πάρο: Νεκρός 18χρονος σε τροχαίο

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στο δρόμο με κατεύθυνση στην Πάρο όταν δίκυκλο όχημα εξετράπη για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους από την πορεία του.

Οι αναβάτες της μηχανής ήταν δύο, ένας 18χρονος Ελληνικής υπηκοότητας Αλβανικής καταγωγής και ένας 31χρονος Πακιστανός, όπως αναφέρει το parianostypos.gr.

Και οι δύο μεταφέρθηκαν με πλωτό μέσο στο νοσοκομείο Σύρου, ο 18χρονος εξέπνευσε τα ξημερώματα ενώ ο 31χρονος είναι σοβαρά τραυματισμένος.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι γονείς του εκλιπόντος βρίσκονται ήδη στο νησί της Σύρου.