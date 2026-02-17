Τραγωδία στην Πάρο: Νεκρός 18χρονος σε τροχαίο
Ο 31χρονος αναβάτης της μηχανής που επέβαινε ο άτυχος νεαρός νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στο δρόμο με κατεύθυνση στην Πάρο όταν δίκυκλο όχημα εξετράπη για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους από την πορεία του.
Οι αναβάτες της μηχανής ήταν δύο, ένας 18χρονος Ελληνικής υπηκοότητας Αλβανικής καταγωγής και ένας 31χρονος Πακιστανός, όπως αναφέρει το parianostypos.gr.
Και οι δύο μεταφέρθηκαν με πλωτό μέσο στο νοσοκομείο Σύρου, ο 18χρονος εξέπνευσε τα ξημερώματα ενώ ο 31χρονος είναι σοβαρά τραυματισμένος.
Σύμφωνα με πληροφορίες οι γονείς του εκλιπόντος βρίσκονται ήδη στο νησί της Σύρου.
