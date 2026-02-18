Φθιώτιδα: Νεκρός 55χρονος φιλόλογος στο σπίτι του – Τον εντόπισε ο αδερφός του

Νεκρός μέσα στο σπίτι όπου διέμενε μόνος του, σε χωριό της Υπάτης στη Φθιώτιδα, εντοπίστηκε το απόγευμα της Τρίτης 17 Φεβρουαρίου ένας 55χρονος φιλόλογος.

Τον άτυχο άνδρα αναζήτησε τηλεφωνικά ο αδελφός του και, καθώς δεν κατάφερε να επικοινωνήσει μαζί του, μετέβη στην οικία του, όπου επιβεβαιώθηκαν οι χειρότεροι φόβοι του.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το πλήρωμα να διαπιστώνει τον θάνατό του. Παράλληλα, έσπευσαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης και του Αστυνομικού Τμήματος Λαμίας, οι οποίοι ανέλαβαν την προανάκριση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport, έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ ο θάνατος αποδίδεται σε παθολογικά αίτια, καθώς ο 55χρονος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και λάμβανε φαρμακευτική αγωγή.

Ωστόσο, διατάχθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να προσδιοριστούν με ακρίβεια τα αίτια του

