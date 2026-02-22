Εντυπωσιακές φωτογραφίες και βίντεο από τη χειμερινή εκπαίδευση της ΣΜΥ στα χιόνια
Η χειμερινή εκπαίδευση-διαβίωση διεξήχθη στο Περτούλι Τρικάλων
Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ) διεξήγαγε, από 9 έως 20 Φεβρουαρίου, χειμερινή εκπαίδευση - διαβίωση στο Περτούλι Τρικάλων, στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ανορθόδοξου Πολέμου (ΚΕΑΠ) και στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα Χιονοδρόμων (ΚΕΟΑΧ).
Όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Στρατού, η εκπαίδευση περιέλαβε, μεταξύ άλλων, διεξαγωγή ασκήσεων μικρών κλιμακίων, βολές μάχης ταχείας αντίδρασης, αντικείμενα εκμάθησης τεχνικών επιβίωσης, χρήση κεκλιμένης αερογέφυρας, εκπαίδευση σκι και παροχή Α' Βοηθειών στο πεδίο της μάχης.
Δείτε φωτογραφίες:
