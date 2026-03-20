Επενδύσεις σε έργα που δίνουν πνοή στο υδάτινο μέλλον της Αττικής..

100 χρόνια ΕΥΔΑΠ! 100 χρόνια συνεχούς ευθύνης για την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, παρέχοντας νερό αρίστης ποιότητας, το οποίο συγκαταλέγεται στα φθηνότερα της Ευρώπης.

Η υδροδότηση της Αττική στηρίζεται σε ένα εκτενές και σύνθετο υδροδοτικό σύστημα που αποτελείται από σχεδόν 500 χιλιόμετρα εξωτερικών υδραγωγείων, 14.000 χιλιόμετρα δικτύου ύδρευσης, 8.500 χιλιόμετρα αποχέτευσης, τέσσερις Μονάδες Επεξεργασίας Νερού και πέντε Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων. Πρόκειται για ένα σύστημα που τροφοδοτεί καθημερινά περισσότερους από 4 εκατομμύρια πολίτες, επεξεργάζεται περίπου 705.000 κυβικά μέτρα λυμάτων την ημέρα και λειτουργεί με συνέπεια επί δεκαετίες, κάνοντας την ΕΥΔΑΠ τον μεγαλύτερο πάροχο ύδρευσης και αποχέτευσης της χώρας.

Η κλιματική κρίση, ωστόσο, που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα και η εντεινόμενη ξηρασία των τελευταίων ετών έχουν αναδείξει τη σημασία της ορθής διαχείρισης των υδάτινων πόρων όσο ποτέ άλλοτε, με την ΕΥΔΑΠ να καλείται πλέον να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες κλιματικής αλλαγής. Στο πλαίσιο αυτό, το επενδυτικό πρόγραμμα των 2,5 δισ. ευρώ της ΕΥΔΑΠ αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς στοχεύει όχι μόνο στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών της, αλλά και τη διατήρηση της υψηλής ποιότητας των υπηρεσιών της. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που στοχεύει στη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων της Αττικής ενόψει της κλιματικής αλλαγής, με έργα που έχουν ως επίκεντρο τον άνθρωπο, για τον εκσυγχρονισμό και την ανθεκτικότητα του υδροδοτικού συστήματος, την αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης και τη συμμόρφωση στις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις.

Η πρώτη μεγάλη τομή αφορά την ύδρευση, με επενδύσεις ύψους 730 εκατ. ευρώ. Οι Μονάδες Επεξεργασίας Νερού αναβαθμίζονται, ενώ 660 χιλιόμετρα δικτύων αντικαθίστανται, μειώνοντας τις απώλειες σε μια περίοδο όπου κάθε κυβικό μέτρο έχει αξία. Ταυτόχρονα, ιδιαίτερης σημασίας είναι η εγκατάσταση δύο εκατομμυρίων έξυπνων μετρητών, οι οποίοι επιτρέπουν τον άμεσο εντοπισμό διαρροών και προσφέρουν στο δίκτυο μια νέα δυνατότητα αυτοελέγχου και προσαρμοστικότητας. Πρόκειται για τεχνολογικές τομές που θωρακίζουν την αξιοπιστία του υδροδοτικού συστήματος ακόμη και σε συνθήκες αυξημένης πίεσης.

Η δεύτερη μεγάλη παρέμβαση αφορά την αποχέτευση και την επεξεργασία λυμάτων. Με αναβαθμίσεις στα αντλιοστάσια, στα δίκτυα και στα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων, το σύστημα αποκτά τη δυνατότητα να παράγει εκροές υψηλότερης ποιότητας, ικανοποιώντας έτσι μια βασική προϋπόθεση για την επαναχρησιμοποίηση νερού για άρδευση και άλλες χρήσεις. Σε ένα περιβάλλον όπου η προσφορά νερού παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις, η δυνατότητα ενίσχυσης των διαθέσιμων ποσοτήτων μέσα από επεξεργασία και αξιοποίηση των λυμάτων στη βιομηχανία και τις καλλιέργειες αποτελεί στρατηγική επιλογή.

Σε αυτόν τον σχεδιασμό, η Ανατολική Αττική αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα μετάβασης σε ένα νέο υδρολογικό πρότυπο. Με επενδύσεις σχεδόν ενός δις ευρώ, η ΕΥΔΑΠ προχωρά στη σύνδεση 75.000 ακινήτων με ενιαίο δίκτυο αποχέτευσης, εξυπηρετώντας συνολικά πάνω από 410.000 κατοίκους και στην κατασκευή τριών νέων Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων. Η περιοχή ενσωματώνεται πλήρως στο υδροδοτικό σύστημα της Πρωτεύουσας, αποκτώντας υποδομές που υποστηρίζουν όχι μόνο την καθημερινότητα και τη δημόσια υγεία αλλά και τη μελλοντική διαχείριση των υδάτινων πόρων της.

Ωστόσο, τα έργα αυτά δεν αποτελούν απλώς τεχνικές παρεμβάσεις. Είναι έργα που υλοποιούνται σε κάθε Δήμο και σε κάθε γειτονιά, με άμεσο όφελος για τους πολίτες, διασφαλίζοντας ότι το νερό φτάνει με ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε σπίτι. Πρόκειται για επενδύσεις που έχουν ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ουσιαστική αναβάθμιση της καθημερινότητας των κατοίκων.

Από αυτή την οπτική, οι επενδύσεις των 2,5 δισ. ευρώ δεν συνιστούν μια επιλογή πολυτέλειας, αλλά αναγκαιότητα με άμεσο όφελος για κάθε πολίτη. Η Αττική καλείται να λειτουργήσει σε ένα υδρολογικό περιβάλλον που δεν μοιάζει με εκείνο των προηγούμενων δεκαετιών, και το επενδυτικό αυτό πρόγραμμα αποτελεί την προϋπόθεση για μετάβαση σε ένα σύστημα ικανό να ανταποκρίνεται στη νέα εποχή και στις σύγχρονες ανάγκες των κατοίκων της.

Οι πολίτες, από την Κυριακή 22 Μαρτίου Παγκόσμια Ημέρα Νερού, μπορούν να ενημερώνονται για τα έργα, μέσα από την ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα https://ependioumestonero.gr/ , όπου έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την περιοχή που τους ενδιαφέρει και να δουν άμεσα στον χάρτη τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή υπό σχεδιασμό, στους Δήμους της Αττικής. Η πλατφόρμα δίνει βασικές πληροφορίες ανά κατηγορία έργων, δημιουργώντας συνοπτικά μια συνολική εικόνα των έργων σε κάθε Δήμο.