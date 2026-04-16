Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για ραντεβού - Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους

Βήμα - βήμα η διαδικασία για να κλείσετε ραντεβού για την έκδοση των νέων ταυτοτήτων

  • Από το καλοκαίρι του 2026 οι παλαιού τύπου ελληνικές ταυτότητες δεν θα γίνονται αποδεκτές γιαίδια εντός της Ε.Ε. λόγω περιορισμένων μέτρων ασφαλείας.
  • Η αντικατάσταση των παλιών ταυτοτήτων με νέες, που διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ), πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 3 Αυγούστου 2026 σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1157.
  • Η έκδοση νέας ταυτότητας απαιτεί ραντεβού μέσω της πλατφόρμας gov.gr, αυτοπρόσωπη παρουσία, ψηφιακή φωτογραφία, υπογραφή αίτησης και πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου 10 ευρώ (ή 5 ευρώ για πολύτεκνους).
  • Η παράδοση της παλιάς «μπλε» ταυτότητας είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση της έκδοσης της νέας, η οποία εκτυπώνεται σε περίπου επτά ημέρες στη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας.
  • Με την παραλαβή της νέας ταυτότητας ενημερώνονται αυτόματα διασυνδεδεμένες υπηρεσίες όπως η ΑΑΔΕ και το gov.gr Wallet για την επικαιροποίηση των στοιχείων των πολιτών.
Από το καλοκαίρι του 2026, οι παλαιού τύπου ελληνικές αστυνομικές ταυτότητες δεν θα γίνονται αποδεκτές για ταξίδια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω των περιορισμένων μέτρων ασφαλείας που διαθέτουν.

Η αντικατάσταση των παλαιών δελτίων με τις νέες ταυτότητες, που ενσωματώνουν σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφαλείας, καθίσταται επιτακτική για τους πολίτες που επιθυμούν να ταξιδεύουν ελεύθερα στην Ε.Ε.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1157, όλες οι ταυτότητες των κρατών-μελών χωρίς μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ) θα παύσουν να ισχύουν από τις 3 Αυγούστου 2026. Αυτό καθιστά αναγκαία την έγκαιρη αντικατάστασή τους με νέα δελτία ταυτότητας. Λόγω της αυξημένης ζήτησης και της εισαγωγής του Προσωπικού Αριθμού, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει ενεργοποιήσει σύστημα ραντεβού μέσω της πλατφόρμας gov.gr, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία έκδοσης.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση νέας ταυτότητας

Η έκδοση της νέας ταυτότητας απαιτεί την αυτοπρόσωπη παρουσία του αιτούντος στην αρμόδια υπηρεσία με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Ψηφιακή φωτογραφία: Μπορεί να τραβηχτεί είτε απευθείας στην υπηρεσία είτε σε πιστοποιημένο φωτογράφο, ο οποίος ανεβάζει τη φωτογραφία στην πλατφόρμα myPhoto του gov.gr. Ο πολίτης λαμβάνει κωδικό που συνδέει τη φωτογραφία με το ΑΦΜ του μέσω της εφαρμογής.
  • Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση: Το έντυπο συμπληρώνεται από την υπηρεσία με στοιχεία από το «Μητρώο Πολιτών» και υπογράφεται από τον αιτούντα.

Παράβολα και επιστροφή παλιάς ταυτότητας

Για την έκδοση της νέας ταυτότητας απαιτείται η πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου 10 ευρώ, που καλύπτει τα έξοδα κατασκευής, εκτύπωσης και μεταφοράς. Οι πολύτεκνες οικογένειες δικαιούνται έκπτωση στο παράβολο, το οποίο μειώνεται στα 5 ευρώ με την προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων. Επιπλέον, απαιτείται ένσημο0,50 ευρώ της Ελληνικής Αστυνομίας. Όλα τα παράβολα εκδίδονται μέσω της υπηρεσίας e-Παράβολο, ενώ σε περίπτωση λάθους προβλέπεται διαδικασία επιστροφής.

Η παράδοση της παλιάς, «μπλε» ταυτότητας είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση της έκδοσης του νέου δελτίου.

Πρώτη έκδοση ταυτότητας και χρονικά πλαίσια

Για την πρώτη έκδοση ταυτότητας απαιτούνται τα ίδια δικαιολογητικά, καθώς και η παρουσία ενός ενήλικου μάρτυρα με έγκυρο έγγραφο ταυτοποίησης. Στην περίπτωση ανηλίκου, ο μάρτυρας μπορεί να είναι γονέας ή νόμιμος κηδεμόνας, ο οποίος πρέπει να προσκομίσει σχετικά αποδεικτικά για την επιμέλεια.

Οι νέες ταυτότητες εκτυπώνονται στη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας στην Καισαριανή, με αυστηρά πρότυπα ασφαλείας. Ο χρόνος έκδοσης εκτιμάται σε περίπου επτά ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

Αυτοματοποιημένη ενημέρωση υπηρεσιών

Με την παραλαβή της νέας ταυτότητας ενεργοποιείται διαδικασία ενημέρωσης των διασυνδεδεμένων υπηρεσιών μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Με αυτόν τον τρόπο, ενημερώνονται φορείς όπως η ΑΑΔΕ και η υπηρεσία gov.gr Wallet, εξασφαλίζοντας τη διαρκή επικαιροποίηση των στοιχείων των πολιτών.

Η σταδιακή αντικατάσταση των παλαιών ταυτοτήτων με τις νέες αποτελεί κρίσιμο βήμα για τη διασφάλιση της ομαλής μετακίνησης των Ελλήνων πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενισχύοντας παράλληλα την ασφάλεια και την ψηφιακή διακυβέρνηση στη χώρα.

