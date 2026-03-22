Μυτιλήνη: Νέο κρούσμα αφθώδους πυρετού σε μονάδα κοντά στην αρχική εστία

Δεύτερο περιστατικό αφθώδους πυρετού επιβεβαιώθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Πελόπης στη Μυτιλήνη, σε μικρή απόσταση από το σημείο όπου είχαν εντοπιστεί τα πρώτα κρούσματα στα μέσα Μαρτίου.

Η νέα εστία αφορά μονάδα με περίπου 250 αιγοπρόβατα και 15 βοοειδή, τα οποία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα, πρόκειται να θανατωθούν άμεσα προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της νόσου.

Η μονάδα βρίσκεται εντός της ζώνης προστασίας ακτίνας τριών χιλιομέτρων από το αρχικό κρούσμα, όπου οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν εντατικά τους ελέγχους και τις δειγματοληψίες. Υπενθυμίζεται ότι μετά τον εντοπισμό των πρώτων περιστατικών, έχει επιβληθεί καθεστώς περιορισμών σε όλα τα κτηνοτροφικά προϊόντα του νησιού.