Τέμπη – Ολομέλεια δικηγορικών συλλόγων: «Δίκαιη δίκη σε υποβαθμισμένη αίθουσα δεν μπορεί να υπάρξει»

Αναστάτωση και αντεγκλήσεις έχει προκαλέσει ο χώρος που ξεκίνησε χθες να εκδικάζεται η υπόθεση για το δυστύχημα των Τεμπών στη Λάρισα.

Ο Θεόδωρος Μαντάς, εκπρόσωπος της Ολομέλειας των δικηγορικών συλλόγων της χώρας σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους έξω από το δικαστήριο έκανε λόγο για «δυσάρεστη έκπληξη» αναφορικά με τον χώρο διεξαγωγής της δίκης και τόνισε μεταξύ άλλων ότι «δίκαιη δίκη σε υποβαθμισμένη αίθουσα δεν μπορεί να υπάρξει».

«Η Ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων της χώρας βρέθηκε σήμερα στη Λάρισα προκειμένου να συμπαρασταθεί στις οικογένειες των εκλιπόντων δηλώνοντας στο δικαστήριο παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας», ανέφερε αρχικά ο κ. Μαντάς και συνέχισε:

«Δυστυχώς, βρεθήκαμε μπροστά σε μία δυσάρεστη έκπληξη. Η αίθουσα την οποία συναντήσαμε, όχι αίθουσα δικαστηρίου δεν μπορεί να θυμίζει μιας ευνομούμενης πολιτείας, αλλά αντίθετα, έναν εξαιρετικά υποβαθμισμένο χώρο σε μία αποστολή διεκπεραίωσης μιας δίκης με αυτά τα τόσο σημαντικά χαρακτηριστικά».

Όπως εξήγησε στη συνέχεια: «Από την πρώτη στιγμή της έναρξης της διαδικασίας τοποθετηθήκαμε και ζητήσαμε από το δικαστήριο να διακόψει πριν καν ξεκινήσει τη διαδικασία σε τρόπο ώστε να εξευρεθεί ο αναγκαίος χρόνος και να εξασφαλιστεί αίθουσα ικανή να φιλοξενήσει τη δίκη αυτή που στοιχειωδώς να υπηρετεί κανόνες και το κράτος δικαίου στο επίπεδο της υποδομής γιατί, δίκαιη δίκη σε υποβαθμισμένη αίθουσα, δίκαιη δίκη σε υποβαθμισμένους χώρους απονομής ποινικής δικαιοσύνης δεν μπορεί να υπάρξει».

«Η Ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων της χώρας στις αμέσως επόμενες ημέρες θα πάρει πρωτοβουλίες σε κάθε κατεύθυνση προκειμένου και με τη δική μας συμβολή να διασφαλίσουμε ότι η δίκη αυτή θα μεταφερθεί και θα διεξαχθεί σε αίθουσα με όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που προβλέπει ο νομικός μας πολιτισμός και οι κανόνες δικαίου», σημείωσε καταλήγοντας ο εκπρόσωπος της Ολομέλειας των δικηγορικών συλλόγων της χώρας.

Δείτε το βίντεο:

