Μαρακάκης για δίκη Τεμπών: Η αίθουσα θα ήταν κατάλληλη για εκδήλωση μπαλέτου παιδιών νηπιαγωγείου

«Η αίθουσα θα ήταν κατάλληλη για εκδήλωση μπαλέτου παιδιών νηπιαγωγείου», κατήγγειλε σήμερα ο Γιάννης Μαρακάκης, συνήγορος στη δίκη των Τεμπών που ξεκίνησε χθες στη Λάρισα και διεκόπη για την 1η Απριλίου.

«Ούτε οι μισοί από εμάς δεν είχαν καρέκλα να κάτσουν», κατήγγειλαν και πρόσθεσε:

«Γνώριζαν ότι η αίθουσα θα έπρεπε να είχε προβλεφθεί ότι θα φιλοξενήσει περίπου 700 άτομα»

Σημείωσε δε ότι δεν μπορεί να αλλάξει η χωροταξία, γιατί υπάρχουν κολώνες.

«Δεν θέλουμε να φύγει η έδρα από τη Λάρισα αλλά να βρεθεί μια αίθουσα που μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Αν αλλάξει και έρθει στην Αθήνα θα πρέπει να αλλάξει και σύνθεση του δικαστηρίου», επισήμανε επιπλέον.

