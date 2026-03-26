Η Βίκυ Λέανδρος με το “L’amour est bleu” στον Λόφο της Σάνης

Μια εμβληματική συναυλία με τη φωνή που σημάδεψε γενιές

Το Sani Festival 2026 υποδέχεται μία από τις πιο εμβληματικές καλλιτέχνιδες της ευρωπαϊκής και διεθνούς μουσικής σκηνής. Η Βίκυ Λέανδρος θα ανέβει για πρώτη φορά στη σκηνή του Λόφου της Σάνης, το Σάββατο 15 Αυγούστου, κλείνοντας τη φετινή διοργάνωση με μια συναυλία υψηλής αισθητικής και έντονης συναισθηματικής φόρτισης. Εδώ και περισσότερα από πενήντα χρόνια, η Βίκυ Λέανδρος τραγουδά για την αγάπη σε όλες τις εκφάνσεις της, χαρίζοντας στο κοινό της τραγούδια που έγιναν διαχρονικά. Με την ξεχωριστή φωνή της και μια σπάνια διεθνή καριέρα που ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων, αποτελεί μία από τις πιο επιτυχημένες Ελληνίδες καλλιτέχνιδες διεθνώς.

Η καριέρα της ξεκίνησε σε νεαρή ηλικία και μόλις στα 15 της χρόνια συμμετείχε στη Eurovision του 1967 με το «L'amour est bleu», κατακτώντας την τέταρτη θέση και σηματοδοτώντας την έναρξη της διεθνούς της πορείας, λαμβάνοντας την ίδια χρονιά τον πρώτο της χρυσό δίσκο για πωλήσεις 1 εκατομμυρίου αντιτύπων. Μέχρι σήμερα, το «L'amour est bleu» παραμένει ένα από τα εμπορικά πιο επιτυχημένα τραγούδια στην ιστορία της Eurovision, με περισσότερες από 1.000 διασκευές, μεταξύ των οποίων και εκείνες των Frank Sinatra και Al Martino, αποτελώντας μια διαχρονική παγκόσμια επιτυχία. Στη συνέχεια, η Βίκυ Λέανδρος συνεργάστηκε με σπουδαίους συνθέτες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, όπως ο Michel Legrand και ο Jacques Brel, ενώ ο πατέρας της, Leo Leandros, μαζί με τον Klaus Munro, υπέγραψαν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της.

Το 1972 επέστρεψε στον διαγωνισμό της Eurovision και κατέκτησε την πρώτη θέση με το «Après toi», σημειώνοντας μια ιστορική διάκριση που σφράγισε τη διεθνή της πορεία. Ακολούθησε μια σπάνιας διάρκειας και συνέπειας καριέρα, με σημαντικούς σταθμούς όπως η δική της σαββατιάτικη τηλεοπτική εκπομπή στο BBC, αλλά και μεγάλες, sold-out περιοδείες στον Καναδά, την Ιαπωνία και σε όλη την Ευρώπη, καθώς και πολυάριθμους χρυσούς δίσκους.

Με τραγούδια σε επτά γλώσσες - ελληνικά, γαλλικά, γερμανικά, ιαπωνικά, ισπανικά, ιταλικά και αγγλικά - και εμφανίσεις σε κάθε γωνιά του κόσμου. Με καλλιτεχνική ακεραιότητα και σταθερότητα στο προσωπικό της ύφος, δημιούργησε ένα ρεπερτόριο που παραμένει ζωντανό και αναγνωρίσιμο από την πρώτη νότα.

Η Βίκυ Λέανδρος έχει τιμηθεί με πολυάριθμες διακρίσεις για τη μουσική και φιλανθρωπική της προσφορά, όπως ο Ταξιάρχης του Τάγματος Αξίας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, το Τάγμα του Αγίου Μάρκου του Ορθόδοξου Πατριαρχείου, ο Ομοσπονδιακός Σταυρός Αξίας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και, πιο πρόσφατα, το Τάγμα Αξίας του Ελεύθερου Κράτους της Βαυαρίας.

Στη σκηνή του Sani Festival, η Βίκυ Λέανδρος, θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, σε μια εντυπωσιακή παραγωγή που θα ενώσει διαφορετικές γενιές και πολιτισμούς κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Χαλκιδικής. Μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα, μνήμη και κοσμοπολίτικη αύρα, που θα κλείσει το φετινό πρόγραμμα του φεστιβάλ, με τρόπο αντάξιο της ιστορίας του. Η εμφάνιση της έρχεται να προστεθεί σε ένα ήδη εντυπωσιακό lineup, μετά την ανακοίνωση του Robert Plant, frontman των Led Zeppelin, ο οποίος θα ανοίξει το φεστιβάλ στις 11 Ιουλίου μαζί με τους Saving Grace και τη Suzi Dian, καθώς και των Soul II Soul, της κορυφαίας μπάντας της βρετανικής και παγκόσμιας soul σκηνής, που θα εμφανιστούν στις 8 Αυγούστου, επιβεβαιώνοντας τον πολυσυλλεκτικό χαρακτήρα του Sani Festival, ενώ οι ανακοινώσεις για το φετινό lineup συνεχίζονται.

Sani Festival: ένα μοναδικό πολιτιστικό γεγονός στην καρδιά της Χαλκιδικής με σταθερή δέσμευση στη βιωσιμότητα

Το Sani Festival αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά γεγονότα της χώρας. Κάθε καλοκαίρι φιλοξενείται στο Sani Resort, το παγκοσμίου κύρους θέρετρο του Ομίλου Sani/Ikos στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, προσελκύοντας θεατές από κάθε γωνιά της Ελλάδας -είτε διαμένουν στο θέρετρο είτε όχι- και το εξωτερικό. Πέρα από την υψηλού επιπέδου καλλιτεχνική εμπειρία, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν την απαράμιλλη φυσική ομορφιά, τις χρυσαφένιες παραλίες και τη μοναδική πολιτιστική ταυτότητα της Χαλκιδικής.

Το Sani Festival ενισχύει ακόμη περισσότερο τον προσανατολισμό του προς τη βιώσιμη διοργάνωση, υιοθετώντας πρακτικές που μειώνουν το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα. To φεστιβάλ του Sani Resort -του πρώτου ανθρακικά ουδέτερου resort στην Ελλάδα- λειτουργεί με ηλεκτρική ενέργεια από 100% ανανεώσιμες πηγές εγγυημένης προέλευσης. Παράλληλα, έχει ενσωματώσει υπεύθυνες πρακτικές σε κάθε στάδιο της διοργάνωσης, από την κατάργηση των πλαστικών μίας χρήσης στον συναυλιακό χώρο και την ανακύκλωση όλων των συσκευασιών, έως τη μεταφορά των επισκεπτών με ηλεκτροκίνητα οχήματα και τη συνολική διαχείριση υλικών και πόρων. Στο πλαίσιο αυτό, το Sani Festival ευθυγραμμίζεται με το διεθνές πρότυπο βιώσιμης διοργάνωσης εκδηλώσεων ISO 20121, αποτελώντας το πρώτο μουσικό φεστιβάλ στην Ελλάδα με δέσμευση στη βιωσιμότητα, σε συνεργασία με την TÜV Austria Hellas. Με αυτόν τον τρόπο, συνδυάζει τον πολιτισμό με τον σεβασμό στο περιβάλλον, προσφέροντας μια συναρπαστική εμπειρία σε αρμονία με τη φύση και το όραμα του Ομίλου Sani/Ikos.

Από το 1992 έως σήμερα, το φεστιβάλ έχει φιλοξενήσει περισσότερες από 400 συναυλίες και παραστάσεις, φέρνοντας στον Λόφο της Σάνης καλλιτέχνες που καθόρισαν την παγκόσμια μουσική ιστορία, αλλά και σύγχρονες δημιουργικές φωνές. Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται θρύλοι της διεθνούς σκηνής όπως οι Andrea Bocelli, Plácido Domingo, Tom Jones, Bonnie Tyler, Bob Geldof, Al Di Meola, Mory Kanté, Ludovico Einaudi, Cesaria Evora, Ahmad Jamal, Tito Puente, Milva, Abbey Lincoln, Cassandra Wilson, Yann Tiersen, Lila Downs, Arturo Sandoval, Charles Lloyd, Dee Dee Bridgewater, Joss Stone, Daniel Hope, Gonzalo Rubalcaba, Brad Mehldau, Peter Greenaway, Michel Legrand, Branford Marsalis, Richard Galliano και Alison Moyet, καθώς και εμβληματικοί Έλληνες δημιουργοί και ερμηνευτές, όπως ο Νίκος Παπάζογλου, ο Διονύσης Σαββόπουλος, η Ελένη Καραΐνδρου, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, η Ελευθερία Αρβανιτάκη, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Μανώλης Μητσιάς, ο Σταύρος Ξαρχάκος, η Μαρία Φαραντούρη και ο Θάνος Μικρούτσικος. Η διεθνής αναγνώριση του θεσμού επισφραγίζεται με τη διάκριση του Sani Resort ως World's Leading Cultural Destination Resort στα World Travel Awards για τέσσερα διαδοχικά έτη (2022–2025).

Η ηλεκτρονική προπώληση εισιτηρίων για τη συναυλία της Βίκυς Λέανδρος έχει ξεκινήσει στο more.com
Η προπώληση εισιτηρίων θα ξεκινήσει στις 26/3 στις 14:00.


Οι φωτογραφίες της Βίκυς Λέανδρος είναι του Michael de Boer.

Σχετικά με το Sani Resort

Το Sani Resort στην Χαλκιδική είναι ένας παγκοσμίου κύρους προορισμός για οικογενειακές διακοπές πολυτελείας, που περιλαμβάνει πέντε βραβευμένα παραθαλάσσια ξενοδοχεία: Sani Beach, Sani Club, Porto Sani, Sani Asterias και Sani Dunes. Το συγκρότημα εκτείνεται σε ένα φυσικό καταφύγιο 4.000 στρεμμάτων, που περιβάλλεται από πυκνά πευκοδάση και παραλίες μοναδικής ομορφιάς, ενώ εδώ και πάνω από 50 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για τον πολυτελή τουρισμό της Μεσογείου. Το Sani προσφέρει κορυφαίας ποιότητας υπηρεσίες και εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων ιδιωτική μαρίνα σκαφών, το Rafa Nadal Tennis Center, την ακαδημία ποδοσφαίρου σε συνεργασία με το Chelsea FCF και το Bear Grylls Survival Academy. Κάθε χρόνο, διοργανώνει δύο καταξιωμένα πολιτιστικά φεστιβάλ, το Sani Festival και το Sani Gourmet. Πρωτοπόρος σε θέματα βιώσιμου τουρισμού, το Sani έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πλάνο αειφορίας, ενώ έχει επανειλημμένως αποσπάσει διεθνείς διακρίσεις στα World Travel Awards: "World's Leading Luxury Green Resort" επί έξι συνεχόμενα έτη και "World's Leading Family and Beach Resort" επί επτά διαδοχικά έτη. Παράλληλα, έχει βραβευτεί επί τρία συνεχόμενη έτη ως "Best Sustainable Destination" στα Marie Claire Sustainability Awards. Το Sani είναι μέλος του Ομίλου Sani/Ikos, ενός καινοτόμου, δυναμικά αναπτυσσόμενου ξενοδοχειακού ομίλου με συγκροτήματα πολυτελείας σε μοναδικούς παραθαλάσσιους προορισμούς της Μεσογείου. Περισσότερες πληροφορίες: https://sani-resort.com/gr.

