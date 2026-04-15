Καύσιμα: Ποιες είναι οι εκτιμήσεις για τις τιμές των επόμενων ημερών

Snapshot Οι τιμές των καυσίμων αρχίζουν να παρουσιάζουν μικρή πτώση με το Brent να υποχωρεί κάτω από τα 100 δολάρια, αλλά η αγορά παραμένει ασταθής.

Η κυβέρνηση εξετάζει νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, όπως η επέκταση του Fuel Pass και η επιταγή ακρίβειας που μπορεί να εξαργυρωθεί σε καταστήματα τροφίμων και λαϊκές αγορές.

Οι τιμές των καυσίμων αεροσκαφών έχουν αυξηθεί σημαντικά από 750 σε 1.570 δολάρια ανά τόνο, προκαλώντας πιέσεις στην παγκόσμια αγορά αερομεταφορών.

Η Lufthansa προειδοποιεί για πιθανές μειώσεις πτήσεων λόγω των αυξημένων τιμών καυσίμων, ενώ προς το παρόν δεν έχουν καταγραφεί μαζικές ακυρώσεις.

Οι ταξιδιώτες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν αυξήσεις στα εισιτήρια και λιγότερες διαθέσιμες πτήσεις αν συνεχιστεί η κρίση στα καύσιμα.

Μια πρώτη, περιορισμένη «ανάσα» αρχίζει να εμφανίζεται στις τιμές των καυσίμων, ωστόσο η αγορά παραμένει ασταθής. Η πτώση του Brent κάτω από τα 100 δολάρια δίνει ένα σήμα αποκλιμάκωσης, όμως οι διεθνείς εξελίξεις διατηρούν το κλίμα αβεβαιότητας, με τους οδηγούς να βρίσκονται αντιμέτωποι με συνεχείς διακυμάνσεις.

Αττική: Οι υψηλότερες και χαμηλότερες τιμές της αμόλυβδης

Αρκετά υψηλή στα νησιά η τιμή της αμόλυβδης

Ακρίβεια: Τα νέα μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση

Market pass – επιταγή ακρίβειας (22€ – 100€ / μήνα)

Εξαργύρωση σε: supermarket, φούρνους, minimarket, οπωροπωλεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, ζαχαροπλαστεία, λαϊκές αγορές (με POS)

Επέκταση του Fuel Pass για τον Μάιο

«Αναταράξεις» στις πτήσεις λόγω των καυσίμων αεροσκαφών

Η παγκόσμια αγορά αερομεταφορών δοκιμάζεται από έντονες πιέσεις, καθώς οι τιμές των καυσίμων αεροσκαφών έχουν σημειώσει απότομη άνοδο בעקבות την έναρξη του πολέμου στον Περσικό Κόλπο.

Εκτόξευση τιμών

(Σήμερα: 1.570$ /τόνος

Πριν τον πόλεμο: 750$ /τόνος)

Περιορισμένα αποθέματα

Σε κάποιες περιοχές (Ασία) υπάρχουν ήδη πιέσεις

Πίεση στις αεροπορικές

Η Lufthansa προειδοποιεί για πιθανές μειώσεις πτήσεων

Δεν υπάρχουν ακόμα μαζικές ακυρώσεις λόγω καυσίμων

Τι σημαίνει για τους ταξιδιώτες

Πιθανές αυξήσεις εισιτηρίων

Λιγότερες διαθέσιμες πτήσεις αν συνεχιστεί η κρίση