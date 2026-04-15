Καύσιμα: Ποιες είναι οι εκτιμήσεις για τις τιμές των επόμενων ημερών

Η πτώση του Brent κάτω από τα 100 δολάρια δίνει ένα σήμα αποκλιμάκωσης

Δημήτρης Δρίζος

Καύσιμα: Ποιες είναι οι εκτιμήσεις για τις τιμές των επόμενων ημερών
INTIME NEWS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι τιμές των καυσίμων αρχίζουν να παρουσιάζουν μικρή πτώση με το Brent να υποχωρεί κάτω από τα 100 δολάρια, αλλά η αγορά παραμένει ασταθής.
  • Η κυβέρνηση εξετάζει νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, όπως η επέκταση του Fuel Pass και η επιταγή ακρίβειας που μπορεί να εξαργυρωθεί σε καταστήματα τροφίμων και λαϊκές αγορές.
  • Οι τιμές των καυσίμων αεροσκαφών έχουν αυξηθεί σημαντικά από 750 σε 1.570 δολάρια ανά τόνο, προκαλώντας πιέσεις στην παγκόσμια αγορά αερομεταφορών.
  • Η Lufthansa προειδοποιεί για πιθανές μειώσεις πτήσεων λόγω των αυξημένων τιμών καυσίμων, ενώ προς το παρόν δεν έχουν καταγραφεί μαζικές ακυρώσεις.
  • Οι ταξιδιώτες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν αυξήσεις στα εισιτήρια και λιγότερες διαθέσιμες πτήσεις αν συνεχιστεί η κρίση στα καύσιμα.
Snapshot powered by AI

Μια πρώτη, περιορισμένη «ανάσα» αρχίζει να εμφανίζεται στις τιμές των καυσίμων, ωστόσο η αγορά παραμένει ασταθής. Η πτώση του Brent κάτω από τα 100 δολάρια δίνει ένα σήμα αποκλιμάκωσης, όμως οι διεθνείς εξελίξεις διατηρούν το κλίμα αβεβαιότητας, με τους οδηγούς να βρίσκονται αντιμέτωποι με συνεχείς διακυμάνσεις.

Αττική: Οι υψηλότερες και χαμηλότερες τιμές της αμόλυβδης

Αρκετά υψηλή στα νησιά η τιμή της αμόλυβδης

Ακρίβεια: Τα νέα μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση

  1. Market pass – επιταγή ακρίβειας (22€ – 100€ / μήνα)
  • Εξαργύρωση σε: supermarket, φούρνους, minimarket, οπωροπωλεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, ζαχαροπλαστεία, λαϊκές αγορές (με POS)
  1. Επέκταση του Fuel Pass για τον Μάιο

«Αναταράξεις» στις πτήσεις λόγω των καυσίμων αεροσκαφών

Η παγκόσμια αγορά αερομεταφορών δοκιμάζεται από έντονες πιέσεις, καθώς οι τιμές των καυσίμων αεροσκαφών έχουν σημειώσει απότομη άνοδο בעקבות την έναρξη του πολέμου στον Περσικό Κόλπο.

  • Εκτόξευση τιμών

(Σήμερα: 1.570$ /τόνος

Πριν τον πόλεμο: 750$ /τόνος)

  • Περιορισμένα αποθέματα

Σε κάποιες περιοχές (Ασία) υπάρχουν ήδη πιέσεις

Πίεση στις αεροπορικές

Η Lufthansa προειδοποιεί για πιθανές μειώσεις πτήσεων
Δεν υπάρχουν ακόμα μαζικές ακυρώσεις λόγω καυσίμων

  • Τι σημαίνει για τους ταξιδιώτες

Πιθανές αυξήσεις εισιτηρίων
Λιγότερες διαθέσιμες πτήσεις αν συνεχιστεί η κρίση

Σχόλια
