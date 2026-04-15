Κεφαλονιά: Το θρυλικό «Ναυάγιο» της Ζακύνθου που συνδέεται με τον πατέρα της Μυρτούς

Ο πατέρας της Μυρτούς ήταν ο ιδιοκτήτης του πλοίου «Παναγιώτης» όταν αυτό προσάραξε στην ακτή του Αγίου Γεωργίου στη Ζάκυνθο δημιουργώντας το θρυλικό αξιοθέατο

Μιχάλης Παπαδάκος

Κεφαλονιά: Το θρυλικό «Ναυάγιο» της Ζακύνθου που συνδέεται με τον πατέρα της Μυρτούς
Μια απίστευτη ιστορία που συνδέεται με την οικογένεια της Μυρτούς που έχασε τη ζωή της στην Κεφαλονιά, ήρθε στο φως της δημοσιότητας κι αφορά στο διάσημο «Ναυάγιο» της Ζακύνθου.

Ιδιοκτήτης του πλοίου, όταν αυτό προσάραξε κυνηγημένο από τις Αρχές καθώς μετέφερε λαθραία τσιγάρα, φέρεται να ήταν ο πατέρας της 19χρονης και η γιαγιά της.

Το πλοίο «Παναγιώτης», το οποίο ναυπηγήθηκε το 1937 στη Σκωτία είχε μακρά ιστορία στις θάλασσες, πριν καταλήξει να γίνει ένα σάπιο κουφάρι στην παραλία του Αγίου Γεωργίου. Μάλιστα, φέρεται να είχε συμμετάσχει σε επιχειρήσεις κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, μεταξύ των οποίων και η Απόβαση της Νορμανδίας.

Δεκαετίες αργότερα, το πλοίο άλλαξε χέρια και το 1980 μετονομάστηκε σε «Παναγιώτης» κι έγινε τσιγαράδικο που έκανε λαθρεμπόριο, μεταφέροντας τσιγάρα από τη Λιβύη προς την Ιταλία. Τον Οκτώβριο του 1980, εντοπίστηκε από τις Αρχές, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλήρωμα φέρεται να πέταξε μέρος του παράνομου φορτίου στη θάλασσα στην προσπάθειά του να διαφύγει.

Στις αρχές του Οκτωβρίου του 1980, το πλοίο προσάραξε σε βραχώδη ακτή της Ζακύνθου, δημιουργώντας το ναυάγιο που αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά σημεία ολόκληρης της Μεσογείου.

Διαβάστε επίσης

00:08ΚΟΣΜΟΣ

Μπίτα Χεμάτι: Το Ιράν θα απαγχονίσει την πρώτη γυναίκα διαδηλώτρια μαζί με τον σύζυγό της

00:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Στο τέλος… πέρασε η Μπάγερν Μονάχου, στους «4» κι η Άρσεναλ

00:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Κοινή ανακοίνωση Παναθηναϊκού και Θύρας 13: «Ποιος θα μου στερήσει την ομάδα που αγαπώ...»

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Η 8χρονη Ζέτα από το Ρέθυμνο μας μαθαίνει την αληθινή αποδοχή

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Σάμος: Συνελήφθη διακινητής μετά από καταδίωξη σκάφους - Εντοπίστηκαν 18 μετανάστες

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Άνδρας κατέρρευσε ξαφνικά ενώ περπατούσε

23:36ΚΟΣΜΟΣ

«Θυσίασε τη ζωή σου»: 26 εκατομμύρια πολίτες στο Ιράν είναι έτοιμοι να πάρουν όπλα και να πολεμήσουν

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Άνδρας παρενοχλούσε λούομενες σε παραλία

23:22ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ – Μπανταλόνα: Τα highlights από την τρομερή πρόκριση της «Ένωσης» στο Final Four του BCL

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Το θρυλικό «Ναυάγιο» της Ζακύνθου που συνδέεται με τον πατέρα της Μυρτούς

23:12ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Τσακώθηκε σε καφετέρια και μετά βρήκαν σπίτι του καλάσνικοφ

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Μαθητής πήγαινε κάθε μέρα επί έξι χρόνια στο σχολείο με καΐκι - Κατάφερε και κέρδισε υποτροφία

22:56ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ – Μπανταλόνα: «Μεγάλη επιτυχία, μέρος αυτής πηγαίνει στον κόσμο μας» - Οι δηλώσεις Σάκοτα

22:50ΕΛΛΑΔΑ

Bάρκιζα: Πατέρας-γιος πήγαν για μπάνιο και καταπλακώθηκαν από χώματα - Τους έσωσαν άλλοι λουόμενοι

22:42ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: Ηχητικό ντοκουμέντο των αμερικανικών δυνάμεων που περιπολούν τον Κόλπο του Ομάν

22:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Αντιπροσωπεία οπαδών στου Ρέντη – «Ματώστε τη φανέλα»

22:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για Μυλωνάκη: Αισιόδοξο νέο η σταθερή κατάσταση, είναι μια μάχη

22:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης για Μέση Ανατολή: Απολύτως αναγκαίο να διασφαλιστεί η ελευθερία της ναυσιπλοΐας

22:26ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η Γερουσία απέρριψε ψήφισμα για απόσυρση δυνάμεων από το Ιράν

22:13ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά -σοβαρή καταγγελία κατά του 26χρονου αρσιβαρίστα: «Πριν τη Μυρτώ το έκανε και σε μένα, μου έριξε το χάπι του βιασμού» - Την Παρασκευή η κηδεία της 19χρονης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
07:54ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε ολοκληρώνεται η προθεσμία για την έκδοσή τους

22:13ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά -σοβαρή καταγγελία κατά του 26χρονου αρσιβαρίστα: «Πριν τη Μυρτώ το έκανε και σε μένα, μου έριξε το χάπι του βιασμού» - Την Παρασκευή η κηδεία της 19χρονης

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Το θρυλικό «Ναυάγιο» της Ζακύνθου που συνδέεται με τον πατέρα της Μυρτούς

17:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - «Super El Nino»: Το φαινόμενο που τρομάζει τους μετεωρολόγους για το καλοκαίρι

09:12LIFESTYLE

Άγριος ξυλοδαρμός γνωστού Έλληνα παρουσιαστή σε κλαμπ της Νάξου τις ημέρες του Πάσχα

12:48LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Ανοίγει η προπώληση για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ - Πότε και πού θα βρείτε εισιτήρια

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τα ρίχνει όλα στη Μυρτώ ο 23χρονος: «Εκείνη ήθελε ναρκωτικά, εκείνη έκλεισε δωμάτιο» - Τι έδειξε η ιατροδικαστική

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τον 23χρονο «δείχνει» ως υπαίτιο για τον θάνατο της 19χρονης ο σύντροφός της: «Ήρθε για 3 μέρες και η Μυρτώ καταλήγει νεκρή»

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο: Η στιγμή που ο αρσιβαρίστας μεταφέρει τη Μυρτώ σε λιπόθυμη κατάσταση εκτός ξενοδοχείου

21:20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρίζα Κωχ: «Είμαι καθηλωμένη στο κρεβάτι» - Η φωτογραφία από το νοσοκομείο

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Χειρουργός Μυλωνάκη:  «Δύσκολες οι πρώτες μέρες, μετά από δέκα μέρες αγωνίας θα έχουμε εικόνα»

19:08ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρίστρια καταγγέλλει για απάτη γιο πασίγνωστης τραγουδίστριας – Πώς βρέθηκε με χρέη εκατομμυρίων

22:50ΕΛΛΑΔΑ

Bάρκιζα: Πατέρας-γιος πήγαν για μπάνιο και καταπλακώθηκαν από χώματα - Τους έσωσαν άλλοι λουόμενοι

12:04ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μυστηριώδη βαρέλια περικυκλωμένα από παράξενους λευκούς δακτυλίους στον πυθμένα του ωκεανού

18:30ΕΛΛΑΔΑ

Blacksword Barracuda: Τα υποβρύχια που προτείνει η Γαλλία στην Ελλάδα

16:11ΕΛΛΑΔΑ

Αυτή είναι η 19χρονη Μυρτώ που έχασε τη ζωή της στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Αυτά τα «μπλε μαργαριτάρια» είναι από τα πιο υγιεινά φρούτα που μπορείτε να φάτε

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Άνδρας κατέρρευσε ξαφνικά ενώ περπατούσε

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Η Κνωσός του 1.700 π.Χ. «ζωντανεύει» με βίντεο AI - Ένα ταξίδι 3.700 χρόνια πίσω

08:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καύσιμα: Ποιες είναι οι εκτιμήσεις για τις τιμές των επόμενων ημερών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ