Κεφαλονιά: Το θρυλικό «Ναυάγιο» της Ζακύνθου που συνδέεται με τον πατέρα της Μυρτούς

Μια απίστευτη ιστορία που συνδέεται με την οικογένεια της Μυρτούς που έχασε τη ζωή της στην Κεφαλονιά, ήρθε στο φως της δημοσιότητας κι αφορά στο διάσημο «Ναυάγιο» της Ζακύνθου.

Ιδιοκτήτης του πλοίου, όταν αυτό προσάραξε κυνηγημένο από τις Αρχές καθώς μετέφερε λαθραία τσιγάρα, φέρεται να ήταν ο πατέρας της 19χρονης και η γιαγιά της.

Το πλοίο «Παναγιώτης», το οποίο ναυπηγήθηκε το 1937 στη Σκωτία είχε μακρά ιστορία στις θάλασσες, πριν καταλήξει να γίνει ένα σάπιο κουφάρι στην παραλία του Αγίου Γεωργίου. Μάλιστα, φέρεται να είχε συμμετάσχει σε επιχειρήσεις κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, μεταξύ των οποίων και η Απόβαση της Νορμανδίας.

Δεκαετίες αργότερα, το πλοίο άλλαξε χέρια και το 1980 μετονομάστηκε σε «Παναγιώτης» κι έγινε τσιγαράδικο που έκανε λαθρεμπόριο, μεταφέροντας τσιγάρα από τη Λιβύη προς την Ιταλία. Τον Οκτώβριο του 1980, εντοπίστηκε από τις Αρχές, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλήρωμα φέρεται να πέταξε μέρος του παράνομου φορτίου στη θάλασσα στην προσπάθειά του να διαφύγει.

Στις αρχές του Οκτωβρίου του 1980, το πλοίο προσάραξε σε βραχώδη ακτή της Ζακύνθου, δημιουργώντας το ναυάγιο που αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά σημεία ολόκληρης της Μεσογείου.

