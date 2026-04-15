Μαρίζα Κωχ: «Είμαι καθηλωμένη στο κρεβάτι» - Η φωτογραφία από το νοσοκομείο

Περιπέτεια με την υγεία της αντιμετωπίζει η Μαρίζα Κωχ, η οποία νοσηλεύεται ύστερα από τραυματισμό που υπέστη. Η τραγουδίστρια αποκάλυψε μέσα από τον λογαριασμό της στα social media ότι διάγει έναν «σκληρό Απρίλη».

«Σας γράφω καθηλωμένη σε κρεβάτι ορθοπεδικού τμήματος νοσοκομείου με αφορμή ένα ράγισμα στον κόκκυγα της ραχοκοκαλιάς μου» αναφέρει η αγαπημένη τραγουδίστρια, περιγράφοντας την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Αναβολή της παράστασης με τον Αβδελιώτη

Το ατύχημά της, δεν της επιτρέπει να είναι συνεπής στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις κι ως εκ τούτου, η παράσταση που βρισκόταν στα σκαριά με τον σκηνοθέτη Δήμο Αβδελιώδη κι αφορούσε τη μελοποιημένη ποίηση του Γιώργου Σεφέρη, δεν θα πραγματοποιηθεί το επόμενο διάστημα.

Όπως εξήγησε η ίδια στην ανακοίνωσή της: «Αυτός είναι ο λόγος που αναβάλαμε για το φθινόπωρο με τον αγαπημένο μου Δήμο Αβδελιώδη την παρουσίαση με τον κύκλο τραγουδιών πάνω στην ποίηση του Γιώργου Σεφέρη, παράσταση που ανακοινώθηκε στην πασχαλινή έκδοση της εφημερίδας Καθημερινή».

«Ένας ακόμη σκληρός Απρίλης στη ζωή μας. Πέρα από το γενικό κακό, βιώνουμε ο καθένας και μια προσωπική μικρή ή μεγάλη ιστορία που μας πληγώνει και αυτή με τον τρόπο της» έγραψε χαρακτηριστικά στο μήνυμά της.