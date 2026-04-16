Champions League: Στο τέλος… πέρασε η Μπάγερν Μονάχου, στους «4» κι η Άρσεναλ

Η Ρεάλ Μαδρίτης προηγήθηκε τρεις φορές, αλλά με τρομερή ανατροπή στο τέλος η Μπάγερν Μονάχου νίκησε για δεύτερη φορά και πέρασε στα ημιτελικά – Στους «4» του Champions League προκρίθηκε κι η Άρσεναλ.

Βαγγέλης Πάτας

Champions League: Στο τέλος… πέρασε η Μπάγερν Μονάχου, στους «4» κι η Άρσεναλ
AP Photo/Lennart Preiss
Η Ρεάλ ήταν… βασίλισσα στο Μόναχο για 86 λεπτά, αλλά στο τέλος, κατά τη γνωστή φράση του Γκάρι Λίνεκερ, κερδίζουν οι Γερμανοί.

Η Μπάγερν κατάφερε να ισοφαρίσει με τον Ντίας στο 89' και με τον Ολίσε στο 90'+4 να γράψει το τελικό 4-3, παίρνοντας έτσι το «εισιτήριο» για τους ημιτελικούς του Champions League. Εκεί, όπου σε δεύτερο.. πρόωρο τελικό θ' αντιμετωπίσει την κάτοχο του τροπαίου, Παρί Σεν Ζερμέν.

Η εξέλιξη του αγώνα επηρεάστηκε σημαντικά από την αποβολή του Καμαβινγκά, με τη Ρεάλ να αγωνίζεται με δέκα παίκτες στο φινάλε, ενώ μέχρι εκείνο το σημείο είχε τον έλεγχο και διατηρούσε προβάδισμα 3-2, δείχνοντας πιο απειλητική στο μεγαλύτερο διάστημα.

Τι θα είχε συμβεί εάν οι Μαδριλένοι έμεναν με 11 παίκτες έως το τέλος κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει. Μέχρι το 86ο λεπτό, πάντως, η ομάδα που ήταν ανώτερη ήταν αυτή του Αρμπελόα, αλλά με την αποβολή του Γάλλου κατέρρευσε και δέχθηκε δύο γκολ.

Ματς βγαλμένο από... Play Station ήταν αυτό του πρώτου 45λεπτου στην «Αλιάνζ Αρένα» του Μονάχου. Κι όσοι βιάστηκαν να «ξεγράψουν» τη Ρεάλ μετά την ήττα της περασμένης εβδομάδας στο «Μπερναμπέου», γρήγορα κατάλαβαν το λάθος τους.

Η «βασίλισσα» με δύο γκολ του Γκιουλέρ - το ένα πιο όμορφο από το άλλο, με το πλασέ... διαβήτη και το άψογα εκτελεσμένο φάουλ - πήρε δύο φορές προβάδισμα, αλλά η Μπάγερν «απάντησε» ισάριθμες με την κεφαλιά του Πάβλοβιτς και το τέλειο πλασέ του Κέιν. Την τελευταία λέξη στο πρώτο μέρος, όμως, είχε ο Μπαπέ, ο οποίος από κοντά εκτέλεσε τον Νόιερ με το υπ' αριθμόν 70 γκολ του στο Champions League και 15ο σε 11 ματς της εφετινής διοργάνωσης.

Το θρίλερ κράτησε μέχρι το 86'. Η Ρεάλ κρατούσε το υπέρ τηε 3-2 και... έψαχνε το γκολ της πρόκρισης με φαρμακερές αντεπιθέσεις, ωστόσο, ο Βίντσιτς εξάντλησε την αυστηρότητά του και απέβαλε με 2η κίτρινη κάρτα τον Καμαβινγκά. Απόφαση που ήταν «βούτυρο στο ψωμί» για τους Γερμανούς που... απάντησαν με δύο γκολ στο φινάλε κι έκλεισαν ραντεβού με τους Παριζιάνους.

Η Άρσεναλ συνέχισε τις... προβληματικές της εμφανίσεις και στη ρεβάνς των προημιτελικών του Champions League, ωστόσο, αυτή τη φορά δεν το... πλήρωσε. Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα «πάτησε» στο 1-0 του πρώτου αγώνα επί της Σπόρτινγκ Λισαβόνας και με το αποψινό 0-0 στο «Εμιρέιτς» προκρίθηκε στην τετράδα, όπου την περιμένει η Ατλέτικο Μαδρίτης.

Στο Λονδίνο η Σπόρτινγκ είχε δοκάρι στο πρώτο ημίχρονο με τον Κατάμο (43'), σε ένα 45λεπτο που μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα από τα χειρότερα της εφετινής σεζόν. Με την Άρσεναλ να... διαχειρίζεται το υπέρ της αποτέλεσμα στο «Αλβαλάδε» και τα «Λιοντάρια» να... ψάχνουν μια καλή αντεπίθεση.

Οι προημιτελικοί

Πρώτος Αγώνας – Μ. Τρίτη 7 Απριλίου

  • Ρεάλ – Μπάγερν 1-2 (74′ Εμπαπέ / 41′ Λουίς Ντίας, 46′ Κέιν)
  • Σπόρτινγκ – Άρσεναλ 0-1 (90+1′ Χάβερτς)

Πρώτος Αγώνας – Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου

  • Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ 2-0 (11′ Ντουέ, 65′ Κβαρατσχέλια)
  • Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο 0-2 (45′ Άλβαρες, 70′ Σέρλοθ)

Ρεβάνς – Τρίτη του Πάσχα 14 Απριλίου

  • Ατλέτικο – Μπαρτσελόνα 1-2 (31′ Λούκμαν – 4′ Γιαμάλ, 24′ Τόρες)
  • Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν 0-2 (72′, 90’+2′ Ντεμπελέ)

Ρεβάνς – Τετάρτη του Πάσχα 15 Απριλίου

  • Άρσεναλ – Σπόρτινγκ 0-0
  • Μπάγερν – Ρεάλ 4-3 (6′ Πάβλοβιτς, 38′ Κέιν – 1′, 29′ Γκιουλέρ, 42′ Εμπαπέ)

Τα ζευγάρια των ημιτελικών

  • Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου
  • Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ

Τελικός

  • 30 Μαΐου στην Πούσκας Αρένα της Βουδαπέστης
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:18ΚΟΣΜΟΣ

Καρχαρίας ακρωτηρίασε νεόνυμφο στον μήνα του μέλιτος στις Μαλδίβες: Δίνει μάχη για τη ζωή του

01:00LIFESTYLE

Παύλος Ντε Γκρες - Μαρί Σαντάλ: Δεν γιόρτασε Πάσχα η οικογένεια - Το ατύχημα του γιου τους Οδυσσέα

00:42ΕΛΛΑΔΑ

Νίκαια: Ανήλικος με ρουκέτα έξω από σχολείο - Τρεις συλλήψεις για πυροτεχνήματα

00:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μεικτές τάσεις στο κλείσιμο για τη Wall Street και ιστορικά υψηλά για S&P 500 και Nasdaq

00:08ΚΟΣΜΟΣ

Μπίτα Χεμάτι: Το Ιράν θα απαγχονίσει την πρώτη γυναίκα διαδηλώτρια μαζί με τον σύζυγό της

00:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Στο τέλος… πέρασε η Μπάγερν Μονάχου, στους «4» κι η Άρσεναλ

00:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Κοινή ανακοίνωση Παναθηναϊκού και Θύρας 13: «Ποιος θα μου στερήσει την ομάδα που αγαπώ...»

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Η 8χρονη Ζέτα από το Ρέθυμνο μας μαθαίνει την αληθινή αποδοχή

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Σάμος: Συνελήφθη διακινητής μετά από καταδίωξη σκάφους - Εντοπίστηκαν 18 μετανάστες

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Άνδρας κατέρρευσε ξαφνικά ενώ περπατούσε

23:36ΚΟΣΜΟΣ

«Θυσίασε τη ζωή σου»: 26 εκατομμύρια πολίτες στο Ιράν είναι έτοιμοι να πάρουν όπλα και να πολεμήσουν

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Άνδρας παρενοχλούσε λούομενες σε παραλία

23:22ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ – Μπανταλόνα: Τα highlights από την τρομερή πρόκριση της «Ένωσης» στο Final Four του BCL

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Το θρυλικό «Ναυάγιο» της Ζακύνθου που συνδέεται με τον πατέρα της Μυρτούς

23:12ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Τσακώθηκε σε καφετέρια και μετά βρήκαν σπίτι του καλάσνικοφ

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Μαθητής πήγαινε κάθε μέρα επί έξι χρόνια στο σχολείο με καΐκι - Κατάφερε και κέρδισε υποτροφία

22:56ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ – Μπανταλόνα: «Μεγάλη επιτυχία, μέρος αυτής πηγαίνει στον κόσμο μας» - Οι δηλώσεις Σάκοτα

22:50ΕΛΛΑΔΑ

Bάρκιζα: Πατέρας-γιος πήγαν για μπάνιο και καταπλακώθηκαν από χώματα - Τους έσωσαν άλλοι λουόμενοι

22:42ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: Ηχητικό ντοκουμέντο των αμερικανικών δυνάμεων που περιπολούν τον Κόλπο του Ομάν

22:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Αντιπροσωπεία οπαδών στου Ρέντη – «Ματώστε τη φανέλα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
07:54ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε ολοκληρώνεται η προθεσμία για την έκδοσή τους

09:12LIFESTYLE

Άγριος ξυλοδαρμός γνωστού Έλληνα παρουσιαστή σε κλαμπ της Νάξου τις ημέρες του Πάσχα

22:13ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά -σοβαρή καταγγελία κατά του 26χρονου αρσιβαρίστα: «Πριν τη Μυρτώ το έκανε και σε μένα, μου έριξε το χάπι του βιασμού» - Την Παρασκευή η κηδεία της 19χρονης

00:08ΚΟΣΜΟΣ

Μπίτα Χεμάτι: Το Ιράν θα απαγχονίσει την πρώτη γυναίκα διαδηλώτρια μαζί με τον σύζυγό της

17:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - «Super El Nino»: Το φαινόμενο που τρομάζει τους μετεωρολόγους για το καλοκαίρι

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τα ρίχνει όλα στη Μυρτώ ο 23χρονος: «Εκείνη ήθελε ναρκωτικά, εκείνη έκλεισε δωμάτιο» - Τι έδειξε η ιατροδικαστική

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Το θρυλικό «Ναυάγιο» της Ζακύνθου που συνδέεται με τον πατέρα της Μυρτούς

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τον 23χρονο «δείχνει» ως υπαίτιο για τον θάνατο της 19χρονης ο σύντροφός της: «Ήρθε για 3 μέρες και η Μυρτώ καταλήγει νεκρή»

01:00LIFESTYLE

Παύλος Ντε Γκρες - Μαρί Σαντάλ: Δεν γιόρτασε Πάσχα η οικογένεια - Το ατύχημα του γιου τους Οδυσσέα

12:48LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Ανοίγει η προπώληση για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ - Πότε και πού θα βρείτε εισιτήρια

16:11ΕΛΛΑΔΑ

Αυτή είναι η 19χρονη Μυρτώ που έχασε τη ζωή της στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς

19:08ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρίστρια καταγγέλλει για απάτη γιο πασίγνωστης τραγουδίστριας – Πώς βρέθηκε με χρέη εκατομμυρίων

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο: Η στιγμή που ο αρσιβαρίστας μεταφέρει τη Μυρτώ σε λιπόθυμη κατάσταση εκτός ξενοδοχείου

12:04ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μυστηριώδη βαρέλια περικυκλωμένα από παράξενους λευκούς δακτυλίους στον πυθμένα του ωκεανού

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Χειρουργός Μυλωνάκη:  «Δύσκολες οι πρώτες μέρες, μετά από δέκα μέρες αγωνίας θα έχουμε εικόνα»

21:20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρίζα Κωχ: «Είμαι καθηλωμένη στο κρεβάτι» - Η φωτογραφία από το νοσοκομείο

22:26ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η Γερουσία απέρριψε ψήφισμα για απόσυρση δυνάμεων από το Ιράν

18:30ΕΛΛΑΔΑ

Blacksword Barracuda: Τα υποβρύχια που προτείνει η Γαλλία στην Ελλάδα

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Μαθητής πήγαινε κάθε μέρα επί έξι χρόνια στο σχολείο με καΐκι - Κατάφερε και κέρδισε υποτροφία

00:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Στο τέλος… πέρασε η Μπάγερν Μονάχου, στους «4» κι η Άρσεναλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ