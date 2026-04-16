Champions League: Στο τέλος… πέρασε η Μπάγερν Μονάχου, στους «4» κι η Άρσεναλ

Η Ρεάλ ήταν… βασίλισσα στο Μόναχο για 86 λεπτά, αλλά στο τέλος, κατά τη γνωστή φράση του Γκάρι Λίνεκερ, κερδίζουν οι Γερμανοί.

Η Μπάγερν κατάφερε να ισοφαρίσει με τον Ντίας στο 89' και με τον Ολίσε στο 90'+4 να γράψει το τελικό 4-3, παίρνοντας έτσι το «εισιτήριο» για τους ημιτελικούς του Champions League. Εκεί, όπου σε δεύτερο.. πρόωρο τελικό θ' αντιμετωπίσει την κάτοχο του τροπαίου, Παρί Σεν Ζερμέν.

Η εξέλιξη του αγώνα επηρεάστηκε σημαντικά από την αποβολή του Καμαβινγκά, με τη Ρεάλ να αγωνίζεται με δέκα παίκτες στο φινάλε, ενώ μέχρι εκείνο το σημείο είχε τον έλεγχο και διατηρούσε προβάδισμα 3-2, δείχνοντας πιο απειλητική στο μεγαλύτερο διάστημα.

Τι θα είχε συμβεί εάν οι Μαδριλένοι έμεναν με 11 παίκτες έως το τέλος κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει. Μέχρι το 86ο λεπτό, πάντως, η ομάδα που ήταν ανώτερη ήταν αυτή του Αρμπελόα, αλλά με την αποβολή του Γάλλου κατέρρευσε και δέχθηκε δύο γκολ.

Ματς βγαλμένο από... Play Station ήταν αυτό του πρώτου 45λεπτου στην «Αλιάνζ Αρένα» του Μονάχου. Κι όσοι βιάστηκαν να «ξεγράψουν» τη Ρεάλ μετά την ήττα της περασμένης εβδομάδας στο «Μπερναμπέου», γρήγορα κατάλαβαν το λάθος τους.

Η «βασίλισσα» με δύο γκολ του Γκιουλέρ - το ένα πιο όμορφο από το άλλο, με το πλασέ... διαβήτη και το άψογα εκτελεσμένο φάουλ - πήρε δύο φορές προβάδισμα, αλλά η Μπάγερν «απάντησε» ισάριθμες με την κεφαλιά του Πάβλοβιτς και το τέλειο πλασέ του Κέιν. Την τελευταία λέξη στο πρώτο μέρος, όμως, είχε ο Μπαπέ, ο οποίος από κοντά εκτέλεσε τον Νόιερ με το υπ' αριθμόν 70 γκολ του στο Champions League και 15ο σε 11 ματς της εφετινής διοργάνωσης.

Το θρίλερ κράτησε μέχρι το 86'. Η Ρεάλ κρατούσε το υπέρ τηε 3-2 και... έψαχνε το γκολ της πρόκρισης με φαρμακερές αντεπιθέσεις, ωστόσο, ο Βίντσιτς εξάντλησε την αυστηρότητά του και απέβαλε με 2η κίτρινη κάρτα τον Καμαβινγκά. Απόφαση που ήταν «βούτυρο στο ψωμί» για τους Γερμανούς που... απάντησαν με δύο γκολ στο φινάλε κι έκλεισαν ραντεβού με τους Παριζιάνους.

Η Άρσεναλ συνέχισε τις... προβληματικές της εμφανίσεις και στη ρεβάνς των προημιτελικών του Champions League, ωστόσο, αυτή τη φορά δεν το... πλήρωσε. Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα «πάτησε» στο 1-0 του πρώτου αγώνα επί της Σπόρτινγκ Λισαβόνας και με το αποψινό 0-0 στο «Εμιρέιτς» προκρίθηκε στην τετράδα, όπου την περιμένει η Ατλέτικο Μαδρίτης.

Στο Λονδίνο η Σπόρτινγκ είχε δοκάρι στο πρώτο ημίχρονο με τον Κατάμο (43'), σε ένα 45λεπτο που μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα από τα χειρότερα της εφετινής σεζόν. Με την Άρσεναλ να... διαχειρίζεται το υπέρ της αποτέλεσμα στο «Αλβαλάδε» και τα «Λιοντάρια» να... ψάχνουν μια καλή αντεπίθεση.

Οι προημιτελικοί

Πρώτος Αγώνας – Μ. Τρίτη 7 Απριλίου

Ρεάλ – Μπάγερν 1-2 (74′ Εμπαπέ / 41′ Λουίς Ντίας, 46′ Κέιν)

(74′ Εμπαπέ / 41′ Λουίς Ντίας, 46′ Κέιν) Σπόρτινγκ – Άρσεναλ 0-1 (90+1′ Χάβερτς)

Πρώτος Αγώνας – Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου

Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ 2-0 (11′ Ντουέ, 65′ Κβαρατσχέλια)

(11′ Ντουέ, 65′ Κβαρατσχέλια) Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο 0-2 (45′ Άλβαρες, 70′ Σέρλοθ)

Ρεβάνς – Τρίτη του Πάσχα 14 Απριλίου

Ατλέτικο – Μπαρτσελόνα 1-2 (31′ Λούκμαν – 4′ Γιαμάλ, 24′ Τόρες)

(31′ Λούκμαν – 4′ Γιαμάλ, 24′ Τόρες) Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν 0-2 (72′, 90’+2′ Ντεμπελέ)

Ρεβάνς – Τετάρτη του Πάσχα 15 Απριλίου

Άρσεναλ – Σπόρτινγκ 0-0

Μπάγερν – Ρεάλ 4-3 (6′ Πάβλοβιτς, 38′ Κέιν – 1′, 29′ Γκιουλέρ, 42′ Εμπαπέ)

Τα ζευγάρια των ημιτελικών

Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου

Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ

Τελικός