Αίγιο: Τσακώθηκε σε καφετέρια και μετά βρήκαν σπίτι του καλάσνικοφ

Ένας άνδρας συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από τις αστυνομικές αρχές στο Αίγιο, ενώ ταυτόχρονα αναζητούνται ακόμη πέντε άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στην ίδια υπόθεση.

Σε βάρος των έξι κατηγορουμένων έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού και ληστεία, μετά από ιδιαίτερα βίαιο περιστατικό που σημειώθηκε το μεσημέρι της 14ης Απριλίου 2026.

Άγρια επίθεση και απαγωγή σε ερημική τοποθεσία

Όπως αναφέρει το pelop.gr, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι κατηγορούμενοι επιτέθηκαν σε άνδρα έξω από καφετέρια, χτυπώντας τον με γροθιές και λακτίσματα. Στη συνέχεια, τέσσερις εξ αυτών τον εξανάγκασαν να επιβιβαστεί σε αυτοκίνητο και τον μετέφεραν σε απομονωμένη περιοχή της Φτέρης.

Εκεί, η επίθεση συνεχίστηκε με ιδιαίτερη σφοδρότητα, με τα χτυπήματα να επικεντρώνονται στο κεφάλι και το σώμα του θύματος. Οι δράστες φέρονται να του αφαίρεσαν το ποσό των 7.000 ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα, πριν τον εγκαταλείψουν έξω από το νοσοκομείο της πόλης.

Συλλήψεις και οπλοστάσιο σε έρευνες κατ’ οίκον

Κατά τη διάρκεια των ερευνών από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, πραγματοποιήθηκαν έφοδοι σε δύο οικίες, όπου προέκυψαν νέα στοιχεία και συλλήψεις.

Στην πρώτη οικία συνελήφθησαν ένας ανήλικος και η μητέρα του, ενώ εντοπίστηκαν τρίφτες κάνναβης, μαχαίρι τύπου ματσέτα και μικροποσότητα ναρκωτικών.

Στη δεύτερη οικία συνελήφθη ακόμη ένας άνδρας, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε βαρύς οπλισμός και εξοπλισμός, μεταξύ των οποίων:

πολεμικό τυφέκιο τύπου Kalashnikov με γεμιστήρα

κυνηγετικό όπλο και δεκάδες φυσίγγια

σιδερογροθιά, ρόπαλο και μαχαίρια

κροτίδα, ασύρματος πομποδέκτης και συσκευή GPS

κάμερες ασφαλείας και κινητά τηλέφωνα

Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ναρκωτικών και εκρηκτικών, καθώς και για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Στο «κάδρο» και δεύτερη βίαιη συμπλοκή

Παράλληλα, οι αρχές διερευνούν και δεύτερο περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της 13ης Απριλίου σε περιοχή της Αιγιαλείας, όπου περίπου 30 άτομα με καλυμμένα χαρακτηριστικά επιτέθηκαν σε δύο άνδρες έξω από κατάστημα.

Οι δράστες χρησιμοποίησαν σιδηρολοστούς και ρόπαλα, ενώ ένας εξ αυτών φέρεται να χτύπησε θύμα στο πρόσωπο με λαβή όπλου, γεγονός που ενισχύει τα σενάρια για οργανωμένη δράση.

Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας (Παράλληλη Έδρα Αιγίου), ενώ οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπόλοιπων εμπλεκομένων.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, λόγω της σκληρότητας της επίθεσης και της έκτασης της εγκληματικής δραστηριότητας που φαίνεται να αποκαλύπτεται.

