Αυτά τα «μπλε μαργαριτάρια» είναι από τα πιο υγιεινά φρούτα που μπορείτε να φάτε

Μύρτιλα: Διατροφική αξία και αποδεδειγμένα οφέλη για την υγεία.

Newsbomb

Bigstock®
ΕΥ ΖΗΝ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα μύρτιλα συχνά περιγράφονται ως «υπερτροφή», αλλά η φήμη τους δεν είναι απλώς κάποιο διαφημιστικό κόλπο. Αυτά τα μικρά μούρα παρέχουν ένα συμπυκνωμένο μείγμα ενώσεων, που υποστηρίζουν την υγεία της καρδιάς, την λειτουργία του εγκεφάλου και τη συνολική ευεξία.

Δείτε τι κάνει τα μύρτιλα να ξεχωρίζουν και πώς επηρεάζουν το σώμα.

Τι θρεπτικά συστατικά παρέχουν τα μύρτιλα;

Τα μύρτιλα έχουν λίγες θερμίδες και είναι πλούσια σε απαραίτητα θρεπτικά συστατικά και φυτικές ενώσεις, που υποστηρίζουν πολλαπλά συστήματα του σώματος.

Μια τυπική μερίδα (περίπου 150 γρ. φρέσκα μύρτιλα) παρέχει:

Θρεπτικά συστατικάΠοσότητα% ΣΗΠ*Οφέλη
Βιταμίνη C~14 mg~15%Υποστηρίζει την ανοσοποιητική λειτουργία και την υγεία του δέρματος
Βιταμίνη K~28 mcg~24%Σημαντική για την πήξη του αίματος και την υγεία των οστών
Φυτικές ίνες~3,5 g~12%Βοηθούν στην πέψη και υποστηρίζουν την υγεία του εντέρου
Μαγγάνιο~0,5 mg~25%Υποστηρίζει τον μεταβολισμό και την αντιοξειδωτική λειτουργία
ΑνθοκυανίνεςΥψηλή-Ισχυρά αντιοξειδωτικά που προστατεύουν τα κύτταρα

*ΣΗΠ= Συνιστώμενη Ημερήσια Ποσότητα

Αυτό που πραγματικά κάνει τα μύρτιλα να ξεχωρίζουν είναι η υψηλή συγκέντρωσή τους σε ανθοκυανίνες, τις ενώσεις που ευθύνονται για το βαθύ μπλε χρώμα τους και πολλές από τις επιπτώσεις τους στην υγεία.

Πώς υποστηρίζουν τα μύρτιλα την υγεία της καρδιάς;

Το πετυχαίνουν βελτιώνοντας την λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων και μειώνοντας τους παράγοντες κινδύνου, που συνδέονται με καρδιαγγειακές παθήσεις. Έρευνες δείχνουν ότι η τακτική κατανάλωση:

  • βελτιώνει τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης
  • μειώνει το οξειδωτικό στρες και τη φλεγμονή
  • υποστηρίζει την υγιή ισορροπία της χοληστερόλης

Αυτές οι επιδράσεις αποδίδονται σε μεγάλο βαθμό στις ανθοκυανίνες, οι οποίες βοηθούν στη διατήρηση της ευελιξίας και της λειτουργίας των αιμοφόρων αγγείων.

μυρτιλα

Μπορούν τα μύρτιλα να βελτιώσουν την λειτουργία του εγκεφάλου;

Ναι, τα στοιχεία δείχνουν ότι τα μύρτιλα μπορούν να υποστηρίξουν την μνήμη και τη γνωστική απόδοση, ειδικά με τακτική κατανάλωση.

Τα αντιοξειδωτικά στα μύρτιλα βοηθούν στην προστασία των εγκεφαλικών κυττάρων από την οξειδωτική βλάβη, η οποία αποτελεί βασικό παράγοντα στη φυσιολογική γνωστική εξασθένηση λόγω γήρανσης. Ορισμένες μελέτες έχουν επίσης συνδέσει την κατανάλωση μύρτιλων με:

  • Βελτιωμένη μνήμη και μάθηση
  • Βραδύτερη γνωστική γήρανση
  • Καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των εγκεφαλικών κυττάρων

Βοηθούν τα μύρτιλα στον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα;

Παρά τη φυσική τους γλυκύτητα, τα μύρτιλα έχουν σχετικά χαμηλό γλυκαιμικό αντίκτυπο και μπορεί μάλιστα να υποστηρίζουν την καλύτερη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα.

Η περιεκτικότητά τους σε φυτικές ίνες επιβραδύνει την απορρόφηση της γλυκόζης, ενώ οι βιοδραστικές τους ενώσεις μπορούν να βελτιώσουν την ευαισθησία στην ινσουλίνη. Αυτό τα καθιστά μια κατάλληλη επιλογή φρούτων για άτομα που παρακολουθούν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα τους.

Μπορούν τα μύρτιλα να μειώσουν τη φλεγμονή;

Τα μύρτιλα περιέχουν ενώσεις που βοηθούν στην μείωση της χρόνιας φλεγμονής, ενός βασικού παράγοντα σε πολλές μακροχρόνιες ασθένειες.

Οι ανθοκυανίνες και άλλα αντιοξειδωτικά λειτουργούν εξουδετερώνοντας τις ελεύθερες ρίζες και μειώνοντας τη φλεγμονώδη σηματοδότηση στο σώμα. Αυτό μπορεί να συμβάλει στην μείωση του κινδύνου εμφάνισης παθήσεων όπως:

  • Καρδιαγγειακές παθήσεις
  • Διαβήτης τύπου 2
  • Ορισμένες χρόνιες φλεγμονώδεις διαταραχές

Υπάρχουν πιθανά μειονεκτήματα;

Για τους περισσότερους, τα μύρτιλα είναι ασφαλή και ωφέλιμα, όταν καταναλώνονται ως μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής.

Ωστόσο, πρέπει να έχετε κατά νου τα εξής:

  • Ο έλεγχος των μερίδων εξακολουθεί να είναι σημαντικός, ειδικά για όσους διαχειρίζονται το σάκχαρο στο αίμα
  • Τα μύρτιλα πρέπει να πλένονται καλά για την απομάκρυνση των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων
  • Όποιοι παίρνουν αντιπηκτικά φάρμακα θα πρέπει να προσέχουν τη συνεπή πρόσληψη βιταμίνης Κ

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι τα κατεψυγμένα μύρτιλα τόσο υγιεινά όσο τα φρέσκα;

Ναι. Τα κατεψυγμένα μύρτιλα διατηρούν τα περισσότερα από τα θρεπτικά συστατικά και τα αντιοξειδωτικά τους.

Βοηθούν τα μύρτιλα στην απώλεια βάρους;

Μπορούν να υποστηρίξουν τη διαχείριση του βάρους λόγω της χαμηλής θερμιδικής τους πυκνότητας και της περιεκτικότητας σε φυτικές ίνες, αλλά δεν αποτελούν αυτόνομη λύση.

Είναι τα μύρτιλα καλά για τη χοληστερόλη;

Μπορεί να υποστηρίζουν τη συνολική υγεία της καρδιάς, αλλά η άμεση επίδρασή τους στη μείωση της LDL χοληστερόλης είναι μέτρια.

Συμπέρασμα

Τα μύρτιλα συνδυάζουν υψηλή θρεπτική αξία με ισχυρές φυτικές ενώσεις που υποστηρίζουν πολλαπλές πτυχές της υγείας. Από την προστασία της καρδιάς έως την υποστήριξη του εγκεφάλου και τον έλεγχο της φλεγμονής, τα οφέλη τους είναι πολλαπλά και υποστηρίζονται επαρκώς από σχετικές έρευνες.

Πηγές:
clevelandclinic.org
harvard.edu
nhs.uk
mayoclinic.org
medicalnewstoday.com

Σχόλια
