Bάρκιζα: Πατέρας-γιος πήγαν για μπάνιο και καταπλακώθηκαν από χώματα - Τους έσωσαν άλλοι λουόμενοι

Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα στη Βάρκιζα, όπου ένας πατέρας με τον γιο του τραυματίστηκαν σοβαρά από κατολίσθηση σε παραλία.

Το συμβάν έλαβε χώρα το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής 10 Απριλίου, όταν ένας 12χρονος και ο 48χρονος πατέρας του πήγαν για μπάνιο στην ελεύθερη παραλία της περιοχής. Ξαφνικά, ένας μεγάλος χωμάτινος όγκος, αποκολλήθηκε από το πρανές της ακτής και τους καταπλάκωσε. Για καλή τους τύχη, υπήρχαν κι άλλοι λουόμενοι που έσπευσαν σε βοήθεια.

Την είδηση έκανε γνωστή η μητέρα του παιδιού μέσα από μια συγκλονιστική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως περιγράφει, το περιστατικό συνέβη γύρω στις 15:00, λίγο μετά το μπάνιο πατέρα και γιου, τη στιγμή που είχαν καθίσει στην παραλία. Ξαφνικά, «όλος αυτός ο όγκος τους καταπλάκωσε», όπως σημειώνει χαρακτηριστικά.

Ο 12χρονος επέδειξε εντυπωσιακή ψυχραιμία για την ηλικία του. Σύμφωνα με τη μητέρα του, κάλεσε σε βοήθεια στα αγγλικά έναν τουρίστα που βρισκόταν κοντά στο σημείο.

Ο πατέρας διακομίσθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ σχεδόν αναίσθητος, φέροντας σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, την ωμοπλάτη και το στέρνο, σύμφωνα με την ίδια ανάρτηση. Ο 12χρονος νοσηλεύεται στο Παίδων με σοβαρό κάταγμα.

«Έτσι όπως τρώγαμε τα μπισκότα έγινε η κατολίσθηση, έπεσαν όλα πάνω τους. Φώναζε ο μπαμπάς με τον μικρό “βοήθεια”, ενώ ο μικρός ήταν καλυμμένος με τα χώματα. Απ’ ό,τι έμαθα, ο μπαμπάς έσκαβε για να τον βγάλει… είχε κατάγματα στην ωμοπλάτη και στον θώρακα», περιέγραψε ο έτερος γιος του τραυματία μιλώντας στο Star.

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν όταν η μητέρα του παιδιού έφτασε στο σημείο και αντίκρισε τον σύζυγο και το παιδί της τραυματισμένους. «Εγώ έφυγα σε άλλο κόσμο, δεν ήθελα να ζήσω. Έκλαιγα, είχε έρθει η πυροσβεστική, η αστυνομία… δεν ήξερα τι να κάνω. Δεν ήξερα αν ο Μάριος κουνιέται ή όχι», δήλωσε.