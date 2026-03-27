Ακινητοποιήθηκε τρένο στην Οινόη λόγω βλάβης: Ταλαιπωρία για εκατοντάδες επιβάτες

Αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη ακινητοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής 27 Μαρτίου στον σταθμό της Οινόης, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε εκατοντάδες επιβάτες.

Σύμφωνα με το thesspost, το περιστατικό έγινε λίγο μετά τις 20:00, όταν το τρένο παρουσίασε βλάβη, με αποτέλεσμα να διακοπεί η πορεία του στο συγκεκριμένο σημείο. Περισσότεροι από 400 επιβάτες που επέβαιναν στην αμαξοστοιχία βρέθηκαν προσωρινά εγκλωβισμένοι χωρίς άμεση ενημέρωση για την κατάσταση ή το χρόνο αποκατάστασης.

Μέχρι στιγμής, οι αρμόδιες αρχές και η εταιρεία διαχείρισης του σιδηροδρομικού δικτύου εργάζονται για την επισκευή της βλάβης και την άμεση αποκατάσταση της κυκλοφορίας.