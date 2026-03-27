Κύκλωμα με απάτες κατά του ΕΦΚΑ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι 7 κατηγορούμενοι

Αυριο το ανακριτικό κατώφλι αναμένεται να περάσουν οι υπόλοιποι 15 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων τρεις λογιστές οι οποίοι φέρονται να έχουν αρχηγικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση

Άγγελος Βουράκης

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν και οι επτά κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα που διέπραττε απάτες εκατομμυρίων σε βάρος του ΕΦΚΑ.

Σε βάρος τους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους δύο φορές τον μήνα, αλλά και χρηματική εγγύηση από 10.000-50.000 ευρώ . Μάλιστα, η υψηλότερη εγγύηση επιβλήθηκε στον επιχειρηματία τικ τόκερ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι επτά κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τούς αποδίδονται. Μάλιστα, κατηγορούμενος επιχειρηματίας φέρεται να δήλωσε πλήρη άγνοια, αφήνοντας αιχμές σε βάρος λογιστών συγκατηγορουμένων του. «Με με προσέγγισαν λογιστές και μου είπαν ότι μπορούν να αναλάβουν τα φορολογικά και ασφαλιστικά της επιχείρησής μου και εγώ θα φρόντιζα μόνο τη μισθοδοσία. Δεν είχα ιδέα για την έκταση των ενεργειών τους».

Αυριο το ανακριτικό κατώφλι αναμένεται να περάσουν οι υπόλοιποι 15 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων τρεις λογιστές οι οποίοι φέρονται να έχουν αρχηγικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση.

