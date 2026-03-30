Πασχαλινό εορταστικό ωράριο: Πότε ξεκινάει – Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα

Στις 2 Απριλίου θα κάνει πρεμιέρα το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων για την περίοδο του Πάσχα

Γιάννης Φιλιππάκος

EUROKINISSI
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Από την Πέμπτη 2 Απριλίου τίθεται σε ισχύ το εορταστικό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων ενόψει του Πάσχα 2026, όπως ανακοίνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν με διευρυμένο ωράριο προκειμένου να εξυπηρετηθεί το καταναλωτικό κοινό κατά την πασχαλινή περίοδο, ενώ προβλέπεται και προαιρετική λειτουργία την Κυριακή 5 Απριλίου.

Ειδικότερα, το προτεινόμενο ωράριο διαμορφώνεται ως εξής:

Πέμπτη 02/04/202609:00 - 21:00
Παρασκευή 03/04/202609:00 - 21:00
Σάββατο 04/04/202609:00 - 16:00
Κυριακή 05/04/202611:00 - 16:00
Μεγάλη Δευτέρα 06/04/202609:00 - 21:00
Μεγάλη Τρίτη 07/04/202609:00 - 21:00
Μεγάλη Τετάρτη 08/04/202609:00 - 21:00
Μεγάλη Πέμπτη 09/04/202609:00 - 21:00
Μεγάλη Παρασκευή 10/04/202613:00 - 19:00
Μεγάλο Σάββατο 11/04/202609:00 - 15:00
Κυριακή του Πάσχα (12 Απριλίου)Κλειστά λόγω αργίας
Δευτέρα του Πάσχα (13 Απριλίου)Κλειστά λόγω αργίας

Από 2 Απριλίου και στη Θεσσαλονίκη

Από την Πέμπτη 2 Απριλίου ξεκινά το πασχαλινό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων, σύμφωνα με ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ) και θα ισχύσει καθ’ όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αγοράς και των καταναλωτών. Την Κυριακή του Πάσχα, 12 Απριλίου, καθώς και τη Δευτέρα 13/4, τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.

Ειδικότερα, την Πέμπτη και Παρασκευή 2/4 και 3/4 αντίστοιχα τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν από τις 10:00 έως τις 21:00, ενώ το Σάββατο 4/4 από τις 10:00 έως τις 18:00, όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή του ο ΕΣΘ. Την Κυριακή των Βαΐων, 5/4, θα είναι ανοιχτά από τις 11:00 έως τις 18:00.

Από τη Μεγάλη Δευτέρα 6/4 έως και τη Μεγάλη Πέμπτη 9/4 το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων θα είναι συνεχές, από τις 10:00 έως τις 21:00. Τη Μεγάλη Παρασκευή 10/4 τα καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 13:00 έως τις 19:00, ενώ το Μεγάλο Σάββατο 1/4 από τις 10:00 έως τις 16:00.

Σχόλια
