Κίνηση τώρα: Μποτιλιαρισμένος ο Κηφισός λόγω τροχαίων - Μεγάλες καθυστερήσεις σε Κηφισίας, Μεσογείων

Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί που κινούνται στους κυριότερους οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου, καθώς μετ΄εμποδίων πραγματοποιείται η μετακίνησή τους εξαιτίας κυκλοφοριακών προβλημάτων.

Με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη Λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Μεταμόρφωση, ενώ στο ρεύμα προς Πειραιά η κίνηση αρχίζει να μειώνεται μετά το Περιστέρι. Χειρότερη είναι η κατάσταση στην κάθοδο λόγω δύο τροχαίων που σημειώθηκαν νωρίτερα.

Προβλήματα εντοπίζονται και σε άλλους κεντρικούς οδικούς άξονες όπως στη στη Λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του Δάσους Χαϊδαρίου μέχρι τη λίμνη Σκαραμαγκά, στον περιφερειακό του Καρέα από την Ηλιούπολη μέχρι την Καισαριανή, καθώς και στους δρόμους γύρω από τον Πειραιά.

Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται τόσο στη Μεσογείων όσο και στην Κηφισίας.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό