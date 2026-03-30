Θανατηφόρο τροχαίο στην Ηλεία: Νεκρός δικυκλιστής - Προσέκρουσε σε κολώνα
Ο οδηγός της μηχανής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με βαρύτατα τραύματα, όπου και δυστυχώς άφησε την τελευταία του πνοή
Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 30 Μαρτίου, καθώς περίπου στις 11:00 ένας 30χρονος οδηγός μηχανής ενεπλάκη σε τροχαίο στην Ε.Ο. Πατρών - Πύργου, στο ύψος του Καπελέτου, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Ilialive.gr ο δικυκλιστής επιχείρησε να κάνει ελιγμό προσπέρασης μιας μπετονιέρας και η μηχανή του προσέκρουσε στο κράσπεδο της με αποτέλεσμα το σώμα του να χτυπήσει σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού.
Ο οδηγός της μηχανής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με βαρύτατα τραύματα, όπου και δυστυχώς άφησε την τελευταία του πνοή.
15:34 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Πληρωμές ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα θα καταβληθούν αύριο
10:11 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Θρήνος στο ελληνικό μπάσκετ: Πέθανε ο θρυλικός Βασίλης Γκούμας
07:07 ∙ WHAT THE FACT
Ο πραγματικός λόγος που η ανθρωπότητα δεν έχει πάει στο φεγγάρι εδώ και 52 χρόνια
10:43 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ