Θανατηφόρο τροχαίο στην Ηλεία: Νεκρός δικυκλιστής - Προσέκρουσε σε κολώνα

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 30 Μαρτίου, καθώς περίπου στις 11:00 ένας 30χρονος οδηγός μηχανής ενεπλάκη σε τροχαίο στην Ε.Ο. Πατρών - Πύργου, στο ύψος του Καπελέτου, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Ilialive.gr ο δικυκλιστής επιχείρησε να κάνει ελιγμό προσπέρασης μιας μπετονιέρας και η μηχανή του προσέκρουσε στο κράσπεδο της με αποτέλεσμα το σώμα του να χτυπήσει σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού.

Ο οδηγός της μηχανής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με βαρύτατα τραύματα, όπου και δυστυχώς άφησε την τελευταία του πνοή.