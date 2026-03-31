Θεσσαλονίκη: Άφησαν 4χρονο παιδί μόνο του στον δρόμο - Συνελήφθησαν οι γονείς του
Το παιδί εντόπισε περαστικός που εντόπισε τις Αρχές
Μόνο του στο δρόμο βρέθηκε ένα παιδάκι, ηλικίας 4 ετών, στην οδό Γαμβέτα, στην ανατολική Θεσσαλονίκη. Το ανήλικο εντόπισε, χθες το απόγευμα, περαστικός που ειδοποίησε τις Αρχές.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας που διαπίστωσαν ότι το 4χρονο είχε αφεθεί χωρίς επίβλεψη, εκτεθειμένο σε κίνδυνο, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.
Μετά από αναζητήσεις εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι γονείς του για έκθεση, κατά συναυτουργία. Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για τουρκικής καταγωγής ζευγάρι -27 ετών ο πατέρας και 24 ετών η μητέρα.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
11:53 ∙ WHAT THE FACT
Ένα εκατομμύριο γιγάντια αυγά καλύπτουν ενεργό υποθαλάσσιο ηφαίστειο στον Ειρηνικό
11:40 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
«Daredevil: Born Again 2»: Πιο σκοτεινό, ώριμο και «ζωντανό» από ποτέ
11:36 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η Πέτη Πέρκα νέα πρόεδρος της ΚΟ της Νέας Αριστεράς
11:23 ∙ WHAT THE FACT
Η κβαντική φυσική μπορεί να προσδιορίσει πού βρίσκεται κάποιος
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Το Kia EV1 φέρνει προσιτή ηλεκτροκίνηση στην πόλη
07:46 ∙ ΠΑΙΔΕΙΑ
Κακοκαιρία Erminio: Πού θα κλείσουν τα σχολεία για 48 ώρες
06:17 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Αγίου Γεωργίου 2026: Πότε πέφτει φέτος η γιορτή
09:10 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ