Κακοκαιρία Erminio: Ανοιχτά σχολεία στην Αττική την Τετάρτη

Οι συστάσεις του Νίκου Χαρδαλιά προς γονείς και μαθητές - «Η πρόληψη δεν είναι υπερβολή, είναι ευθύνη», είπε

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

  • Τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα λειτουργήσουν κανονικά την Τετάρτη σε όλη την Αττική, ενώ τα νυχτερινά σχολεία θα παραμείνουν κλειστά λόγω της κακοκαιρίας Erminio.
  • Η Περιφέρεια Αττικής συστήνει περιορισμό των μετακινήσεων μαθητών και οικογενειών κυρίως από το απόγευμα και μετά, καθώς και επανεξέταση των απογευματινών δραστηριοτήτων και φροντιστηρίων.
  • Ζητείται από το Υπουργείο Παιδείας η έγκαιρη αποχώρηση των μαθητών από τα ολοήμερα σχολεία και η άμεση απόφαση για αναβολή ή ματαίωση των μαθητικών εκδρομών προς και από περιοχές σε κόκκινο συναγερμό.
  • Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα και σε συνεχή συνεργασία με αρμόδιους φορείς για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πλημμυρικών κινδύνων.
  • Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά την Τετάρτη για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών.
Ανοιχτά θα παραμείνουν τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης την Τετάρτη σε όλη την Αττική, με απόφαση του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά. Η απόφαση ήρθε μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που συνήλθε για να συζητήσει τα τελευταία δεδομένα για την κακοκαιρία Erminio.

Στον αντίποδα, τα νυχτερινά σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, καθώς τα πιο έντονα φαινόμενα της κακοκαιρίας αναμένονται στο λεκανοπέδιο από τις απογευματινές ώρες μέχρι τα μεσάνυχτα.

Οι τέσσερις συστάσεις της Περιφέρειας

Ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε οι εν λόγω αποφάσεις ελήφθησαν «με σεβασμό προς τον οικογενειακό προγραμματισμό», ενώ προχώρησε στις ακόλουθες τέσσερις συστάσεις:

  1. Περιορισμός των μετακινήσεων μαθητών και οικογενειών στις απολύτως αναγκαίες, κυρίως τις κρίσιμες ώρες, από το απόγευμα και μετά. Ιδιαίτερη προσοχή συστήνεται στους γονείς και φροντιστές των ωφελούμενων σε ανοικτές δομές κοινωνικής φροντίδας της Περιφέρειας κατά τη μετάβασή τους προς και από αυτές.
  2. Επανεξέταση απογευματινών δραστηριοτήτων, φροντιστηρίων και εξωσχολικών προγραμμάτων, με γνώμονα την ασφάλεια.
  3. Έκκληση προς το Υπουργείο Παιδείας για την έγκαιρη αποχώρηση των μαθητών από τα ολοήμερα σχολεία.
  4. Άμεση απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων για αναβολή – ματαίωση των μαθητικών εκδρομών που έχουν προγραμματιστεί από τα σχολεία της Περιφέρειας, από και προς όλες τις περιοχές που έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό, δηλαδή τις Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας (συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων), Πελοποννήσου και Νοτίου Αιγαίου, καθώς και τις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας και Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, παρακολουθώντας την εξέλιξη του φαινομένου ώρα με την ώρα, ενώ με εντολή Περιφερειάρχη, τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας συσκέπτονται διαρκώς πάνω σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης πλημμυρικού κινδύνου, σε συνεχή συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς.

Χαρδαλιάς: Ισχυρή σύσταση για τις μετακινήσεις

Σε δήλωσή του μετά τη σύσκεψη, ο κ. Χαρδαλιάς σημείωσε: «Ολοκληρώθηκε, πριν από λίγο, η συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που συγκλήθηκε από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Με βάση τα επιστημονικά δεδομένα και τα μετεωρολογικά μοντέλα, η Αττική για αύριο, Τετάρτη 1η Απριλίου, βρίσκεται σε red code. Η κακοκαιρία Erminio αναμένεται να εξελιχθεί ραγδαία, με τα φαινόμενα να εντείνονται από τις απογευματινές ώρες έως και τα μεσάνυχτα.

Σεβόμενοι τον οικογενειακό προγραμματισμό, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα λειτουργήσουν κανονικά, ενώ κλειστά θα παραμείνουν τα νυχτερινά σχολεία σε όλη την Αττική.

Κατά τις κρίσιμες ώρες, κυρίως από το απόγευμα και μετά, συστήνουμε τον περιορισμό των μετακινήσεων στις απολύτως αναγκαίες.

Ιδιαίτερη προσοχή ζητάμε από μαθητές και οικογένειες, καθώς και από τους φροντιστές των ωφελούμενων σε ανοικτές δομές κοινωνικής φροντίδας της Περιφέρειας.

Απογευματινές δραστηριότητες, φροντιστήρια και εξωσχολικά προγράμματα καλό είναι να επανεξεταστούν από τους γονείς, με γνώμονα την ασφάλεια των παιδιών.

Την ίδια στιγμή, απευθύνουμε έκκληση προς το Υπουργείο Παιδείας, για την έγκαιρη αποχώρηση των μαθητών από τα ολοήμερα σχολεία.

Παράλληλα, καλούμε τα συναρμόδια υπουργεία να προχωρήσουν άμεσα σε απόφαση αναβολής ή ματαίωσης των μαθητικών εκδρομών από και προς τις περιοχές που βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό.

Η πρόληψη δεν είναι υπερβολή – είναι ευθύνη.

Και η ασφάλεια των παιδιών μας δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα επιλογής».

Κλειστά σχολεία σε Δωδεκάνησα και Κυκλάδες

Αξίζει να σημειωθεί πως τα σχολεία στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα είναι κλειστά την Τετάρτη, έπειτα από απόφαση του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, κ. Γεωργίου Χατζημάρκου.

Η απόφαση αφορά όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, καθώς και τις μονάδες Προσχολικής Αγωγής και τα Ειδικά Σχολεία, με στόχο την αποφυγή κινδύνων από μετακινήσεις των μαθητών και τη λειτουργία των σχολείων υπό ακραίες καιρικές συνθήκες.

