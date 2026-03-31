Κακοκαιρία Erminio: Το κρίσιμο 48ώρο σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία «Erminio», η οποία μέχρι στιγμής εξελίσσεται ομαλά ως προς τη γενική της οργάνωση, επιβεβαιώνοντας σε γενικές γραμμές τις αρχικές εκτιμήσεις των μετεωρολόγων.

Το κύριο κύμα της κακοκαιρίας αναμένεται να εκδηλωθεί μέσα σε ένα σχετικά περιορισμένο χρονικό διάστημα, περίπου 48 ωρών, από την Τετάρτη έως και την Πέμπτη. Κατά τη διάρκεια αυτού του διημέρου, τα βαρομετρικά συστήματα θα επηρεάσουν πιο έντονα μεγάλο μέρος της χώρας, φέρνοντας εκτεταμένες βροχοπτώσεις και τοπικά ισχυρές καταιγίδες.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Θοδωρή Κολυδά, το συγκεκριμένο διάστημα αποτελεί το πιο κρίσιμο στάδιο της διαταραχής, καθώς τότε θα καταγραφούν και τα μεγαλύτερα αθροιστικά ύψη βροχής.

Παρά τη σχετικά προβλέψιμη εξέλιξη της κακοκαιρίας, δεν αποκλείονται τοπικές εξάρσεις, με περιοχές να δέχονται μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια φαινομένων. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε ζώνες που παραδοσιακά είναι ευάλωτες σε υψηλά ύψη υετού, καθώς εκεί ενδέχεται να εντοπιστούν τα σημαντικότερα προβλήματα.

Η συνολική εικόνα, με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, δείχνει μια κακοκαιρία με σαφή κορύφωση στο διήμερο Τετάρτης – Πέμπτης, γεγονός που καθιστά το συγκεκριμένο χρονικό παράθυρο το πιο κρίσιμο για την εξέλιξη των φαινομένων.

