Καιρός - Μαρουσάκης: Απρίλιος με ασυνήθιστο οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας - Πότε θα πλήξει την Αττική

Εκτός από τις βροχές και καταιγίδες, και η αφρικανική σκόνη θα κάνει την εμφάνισή της

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Καιρός - Μαρουσάκης: Απρίλιος με ασυνήθιστο οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας - Πότε θα πλήξει την Αττική

Στιγμιότυπο από βροχή στο κέντρο της Αθήνας

Eurokinissi
Κύμα κακοκαιρίας αναμένεται από αύριο με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες, του θυελλώδεις ανέμους, και χιόνια στα πολύ ορεινά, αλλά και μεγάλη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Τα φαινόμενα θα κάνουν την εμφάνισή τους από από σήμερα στα δυτικά και βόρεια και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, αλλά από το βράδυ οι βροχές θα γίνουν πιο ισχυρές και θα επεκταθούν.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, πρόκειται για ένα οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας, ασυνήθιστο για αυτή την εποχή καθώς συνήθως τέτοιας μορφής κάνουν την εμφάνισή τους τον Νοέμβριο ή Δεκέμβριο και όχι την Άνοιξη.

Όσον αφορά στην Αττική, ήπιος θα είναι ο καιρός σήμερα με ηλιοφάνεια, αλλά σταδιακά θα αναπτύσσονται σύννεφα και αύριο η μέρα θα ξεκινήσει με βροχές με κρισιμότερο διάστημα από τις μεσημεριανές ώρες και μετά.

Aύριο Τετάρτη 01-04-2026

Κακοκαιρία σε όλη τη χώρα με βροχές, καταιγίδες και πιθανώς τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα προβλέπεται να είναι ισχυρά, με μεγάλη διάρκεια και ένταση, από τις πρώτες πρωινές ώρες στα νησιά του Ιονίου, από τις προμεσημβρινές ώρες στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την Εύβοια, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες και από το απόγευμα στις Κυκλάδες (κυρίως στα βόρεια), στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, οι οποίες στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας θα είναι πυκνές.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα ανατολικά και νότια.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα στα νότια πελάγη σε δυτικούς νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 8 με 9 και τοπικά στην περιοχή των Δωδεκανήσων 10 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 14 με 17 βαθμούς Κελσίου.

Πέμπτη 02-04-2026

Αστατος καιρός με νεφώσεις παροδικά αυξημένες, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα προβλέπεται να είναι ισχυρά από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων), από το πρωί στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, τις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας: Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική και Σερρών, από το μεσημέρι στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια), από αργά το απόγευμα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες καθώς και αργά το απόγευμα στα Δωδεκάνησα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, οι οποίες κατά τόπους στα βόρεια ορεινά θα είναι πυκνές.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6, στα πελάγη έως 7 και μόνο στο βορειοανατολικό Αιγαίο μέχρι το πρωί θα πνέουν βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 5 με 7, τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Παρασκευή 03-04-2026

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν από τις απογευματινές ώρες.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Η ορατότητα τις βραδινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στα νότια 7 και από το μεσημέρι θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι εντάσεως 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα νότια πελάγη έως 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

08:53LIFESTYLE

Novibet
