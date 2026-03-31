Καιρός - Αρναούτογλου: Προσοχή - Πολύ νερό στην Αττική, θυελλώδεις άνεμοι έως 10 μποφόρ

Σοβαρή επιδείνωση με δυνητικά επικίνδυνα φαινόμενα θα παρουσιάσει ο καιρός την Τετάρτη, επηρεάζοντας μεγάλο μέρος της χώρας, σύμφωνα με τη νεότερη πρόβλεψη από τον έμπειρο προγνώστη καιρού Σάκη Αρναούτογλου.

Από σήμερα τα σύννεφα κατά τη διάρκεια της ημέρας, θα πυκνώνουν χωρίς ωστόσο να δώσουν φαινόμενα στην περιοχή τουλάχιστον της Αττική, ενώ πιο άστατος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.

Τα ισχυρά φαινόμενα αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους από απόψε από τη Δυτική Ελλάδα, ενώ οι άνεμοι θα αρχίσουν να ενισχύονται από το μεσημέρι, φτάνοντας τα 7 με 8 μποφόρ, ανοιχτά της Κέρκυρας.

Ιδιαίτερη προσοχή αύριο Τετάρτη 1η Απριλίου, συνιστά ο Σάκης Αρναούτογλου για τη Θεσσαλία, ιδιαίτερα στην περιοχή της Μαγνησίας, την Ανατολική Στερεά, την Αττική, την Ανατολική Πελοπόννησο και από το βράδυ τα Δωδεκάνησα.

Θα πρόκειται κυρίως για λασποβροχές λόγω της μεταφοράς αφρικανικής σκόνης.

Οι περιοχές που φαίνεται να μην επηρεάζονται σοβαρά σύμφωνα με τα έως τώρα μετεωρολογικά στοιχεία, την Τετάρτη, είναι η Θεσσαλονίκη, και η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, ωστόσο στις υπόλοιπες της χώρας αναμένονται ισχυρά έως δυνητικά επικίνδυνα φαινόμενα.

Την Πέμπτη ο καιρός θα διατηρηθεί άστατος, ενώ χιόνια θα πέσουν στα βουνά σε μεγάλα υψόμετρα, κυρίως στην Ήπειρο, αλλά και και από τη βόρεια Πελοπόννησο έως τη δυτική Μακεδονία.

Την ίδια ημέρα δείχνει να επηρεάζονται κεντρική και βόρεια Ελλάδα, αλλά και τα νοτιοδυτικά της Κρήτης.

Η Αττική θα «ηρεμήσει» από το πολύ νερό της Τετάρτης, αλλά δεν αποκλείονται κάποιες μπόρες.

Το Σάββατο θα φαινόμενα θα περιοριστούν στο ανατολικό Αιγαίο και την Κυριακή των Βαΐων ο καιρός θα είναι βελτιωμένος.

Ιδιαίτερη προσοχή σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου χρειάζεται εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που δεν αποκλείεται την Πέμπτη να φτάσουν τοπικά έως και τα 10 μποφόρ, από Πελοπόννησο, Κυκλάδες μέχρι Βόρειο Αιγαίο, ενώ και η Χαλκιδική θα χτυπηθεί από τους σφοδρούς ανέμους.

