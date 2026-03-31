Κακοκαιρία Erminio: Κλειστά σχολεία σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα

Κλειστά θα είναι όλα τα σχολεία στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα την Τετάρτη 1 Απριλίου, λόγω της κακοκαιρίας Erminio, έπειτα από απόφαση του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, κ. Γεωργίου Χατζημάρκου.

Η απόφαση αφορά όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, καθώς και τις μονάδες Προσχολικής Αγωγής και τα Ειδικά Σχολεία, με στόχο την αποφυγή κινδύνων από μετακινήσεις των μαθητών και τη λειτουργία των σχολείων υπό ακραίες καιρικές συνθήκες.

Η απόφαση έρχεται μετά την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου καιρού από την ΕΜΥ.

