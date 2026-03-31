Κακοκαιρία Erminio: Κλειστά σχολεία σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα
Η απόφαση του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, για τα κλειστά σχολεία
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Κλειστά θα είναι όλα τα σχολεία στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα την Τετάρτη 1 Απριλίου, λόγω της κακοκαιρίας Erminio, έπειτα από απόφαση του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, κ. Γεωργίου Χατζημάρκου.
Η απόφαση αφορά όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, καθώς και τις μονάδες Προσχολικής Αγωγής και τα Ειδικά Σχολεία, με στόχο την αποφυγή κινδύνων από μετακινήσεις των μαθητών και τη λειτουργία των σχολείων υπό ακραίες καιρικές συνθήκες.
Η απόφαση έρχεται μετά την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου καιρού από την ΕΜΥ.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:58 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Νέο Volkswagen T-Roc: Η ολοκληρωμένη πρόταση στα compact SUV
14:02 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά σε κτίριο του υπουργείου Εσωτερικών
14:01 ∙ WHAT THE FACT
Η εξήγηση για την οπτική ψευδαίσθηση με τις 9 μωβ κουκκίδες που έγινε viral
13:04 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Πειραιάς: Αυτός είναι ο 27χρονος που θώπευσε 54χρονη - Πώς σώθηκε η γυναίκα
11:53 ∙ WHAT THE FACT
Ένα εκατομμύριο γιγάντια αυγά καλύπτουν ενεργό υποθαλάσσιο ηφαίστειο στον Ειρηνικό
09:10 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ