Ρέθυμνο: Σοβάς έπεσε σε μητέρα που κρατούσε το παιδί της

Η κατάσταση πλέον στο Νηπιαγωγείο του Τσεσμέ Πλατανιά στο Ρέθυμνο έχει φτάσει στο απροχώρητο, αφού πλέον η απόγνωση και η οργή ξεχυλίζουν.

Η επικινδυνότητα του κτηρίου επιβεβαιώθηκε για ακόμη μία φορά, αφού ένας σοβάς αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω σε μια μητέρα που εκείνη τη στιγμή κρατούσε το παιδί της αγκαλία.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, φανερά αγανακτισμένος με την κατάσταση, κατήγγειλε την πλήρη αδιαφορία των Αρχών.

