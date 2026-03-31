Σητεία: Διεκόπη η δίκη για την υπόθεση ασέλγειας από καθηγητή – Νέα καταγγελία

Για τις 25 Απριλίου διεκόπη η δίκη που ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί σήμερα στα δικαστήρια Ηρακλείου, σχετικά με την υπόθεση ασέλγειας από καθηγητή στη Σητεία, η οποία είχε προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία, όπως μεταδίδει το neakriti.gr.

Η υπόθεση ήρθε στο «φως» το 2022, όταν τρεις ανήλικες τότε μαθήτριες κατήγγειλαν τον καθηγητή τους για πράξεις σεξουαλικής φύσεως.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, φαίνεται πως έχει εμφανιστεί και ένα τέταρτο άτομο, το οποίο επιθυμεί να καταθέσει, δίνοντας νέα διάσταση στην υπόθεση.

Οι εξελίξεις αναμένονται τις επόμενες ημέρες, καθώς η διαδικασία συνεχίζεται και η δικογραφία παραμένει ανοιχτή.

Μία από τις καταγγελίες αφορά 22χρονη σήμερα κοπέλα, η οποία υποστηρίζει πως, όταν ήταν μαθήτρια, δεχόταν προτάσεις σεξουαλικού περιεχομένου από τον καθηγητή της.

Όπως καταγγέλλεται, ο 45χρονος φέρεται να προέβη σε ανάρμοστες χειρονομίες και προτάσεις, περιστατικά που φέρονται να έλαβαν χώρα το 2018 στη Σητεία, ενώ η καταγγελία έγινε τον Μάιο του 2022.

Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία, με τη δικαστική διερεύνηση να συνεχίζεται.