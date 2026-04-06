Ρέθυμνο: Συνελήφθη 68χρονος για παράνομη οπλοκατοχή

Στη σύλληψη ενός 68χρονου -για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και της πολιτιστικής κληρονομιάς- προχώρησαν το πρωί, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

Η σύλληψή του έγινε στο πλαίσιο ελέγχων για την καταπολέμηση της παράνομης οπλοκατοχής.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατόπιν αξιοποίησης στοιχείων, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία και τους υπόλοιπους χώρους που χρησιμοποιεί ο 68χρονος, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν οπλοπολυβόλο, κυνηγετικό όπλο με τεχνική παρέμβαση που επέτρεπε υπέρβαση του νόμιμου ορίου φυσιγγίων, δύο αεροβόλα όπλα, κλιπ συγκράτησης φυσιγγίων/γεμιστήρες πολεμικού τυφεκίου, 16 πλήρη φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, κάλυκες και ανιχνευτής μετάλλων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

