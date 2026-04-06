Θήβα: Ένοπλη ληστεία σε σπίτι – Κουκουλοφόροι «άρπαξαν» χρυσαφικά και 200.000 ευρώ

Ένοπλη ληστεία σε σπίτι στην Θήβα πραγματοποίησαν τέσσερα άτομα τα ξημερώματα της Μεγάλης Δευτέρας.

Όπως αναφέρει το radiothiva.gr, οι ένοπλοι δράστες έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους εισέβαλλαν στο σπίτι λίγη ώρα αφότου έφυγε ο ιδιοκτήτης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δράστες ακινητοποίησαν με την απειλή όπλου τη σύζυγο του ιδιοκτήτη και τον γιο τους που ήταν μέσα στο σπίτι το οποίο έψαξαν για περίπου 20 λεπτά.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στην ΕΛΑΣ, οι ληστές έφυγαν από το σπίτι με χρυσαφικά αλλά και 150.000-200.000 ευρώ.

Τις έρευνες έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών.

