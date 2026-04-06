Επεισοδιακή καταδίωξη στο Ηράκλειο: Παραβίασε στοπ και οδηγούσε ανάποδα σε μονόδρομους

Χειροπέδες σε έναν νεαρό αλλοδαπό από την Παλαιστίνη πέρασαν αστυνομικοί της ΔΙΑΣ το απόγευμα της Κυριακής (6/4) στο Ηράκλειο.

Ο νεαρός δεν συμμορφώθηκε στο σήμα των αστυνομικών με αποτέλεσμα να ξεκινήσει η καταδίωξη που έληξε με τη σύλληψη του οδηγού.

Όπως αναφέρει το patris.gr, η καταδίωξη διήρκησε λίγα λεπτά ωστόσο ο νεαρός οδηγός πρόλαβε να προβεί σε πολλές παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς πέρα από τη μη συμμόρφωσή του να σταματήσει στον έλεγχο, παραβίασε κόκκινο σηματοδότη, ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα, μπήκε ανάποδα σε μονόδρομους ενώ παραβίασε και σήματα stop.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο αλλοδαπός προέβαλε αντίσταση κατά τη σύλληψη του ενώ παράλληλα εξύβρισε τους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν.

Τα πρόστιμα που του επιβλήθηκαν, εκτός από τη σύλληψή του, είναι υψηλά.

Διαβάστε επίσης