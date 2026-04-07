Αστυνομικοί στην υπηρεσία περιπολιών τσακώθηκαν μεταξύ τους και αλληλομηνύθηκαν

Σοβαρό λεκτικό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της 6ης Απριλίου στην περιοχή της Ακρόπολης, με πρωταγωνιστές αστυνομικούς της Υπηρεσίας Περιπολιών

Η αντιπαράθεση πήρε γρήγορα διαστάσεις, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Αμέσως μετά το συμβάν, οι εμπλεκόμενοι μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακρόπολης. Εκεί, μετά την αμοιβαία υποβολή μηνύσεων, σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος δύο ενστόλων. Οι κατηγορίες αφορούν, ανά περίπτωση, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, εξύβριση, απειλή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και ψευδή καταμήνυση.

Για το πρωτοφανές αυτό περιστατικό έχει ήδη ενημερωθεί ο αρμόδιος εισαγγελέας. Παράλληλα, οι εμπλεκόμενοι στερήθηκαν προσωρινά τον υπηρεσιακό τους οπλισμό, ενώ ταυτόχρονα έχουν κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες προκειμένου να διενεργηθεί η σχετική διοικητική έρευνα στο εσωτερικό της υπηρεσίας.

Διαβάστε επίσης