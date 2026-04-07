Δήμος Αθηναίων: Επιστρέφει από σήμερα άδειες οδήγησης ενόψει Πάσχα - Ποιοι εξαιρούντα

Στόχος είναι η διευκόλυνση των πολιτών στις μετακινήσεις τους ενόψει της Πασχαλινής περιόδου

Newsbomb

Πινακίδα Κυκλοφορίας 

MotionTeam
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στην επιστροφή αδειών οδήγησης σε κατόχους αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών προχωρά από σήμερα, Μεγάλη Τρίτη, ο Δήμος Αθηναίων, με στόχο τη διευκόλυνση των πολιτών στις μετακινήσεις τους ενόψει της Πασχαλινής περιόδου.

Η ρύθμιση αφορά άδειες που είχαν αφαιρεθεί από τη Δημοτική Αστυνομία, ωστόσο εξαιρούνται όσες σχετίζονται με σοβαρές παραβάσεις στάθμευσης, όπως στάθμευση σε ράμπες ΑμεΑ ή σε θέσεις με σήμανση Ρ-71 και Ρ-72. Επίσης, δεν επιστρέφονται άδειες που έχουν αφαιρεθεί κατ’ εφαρμογή αποφάσεων δικαστικών Αρχών.

Η παραλαβή των αδειών πραγματοποιείται από τα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων, στη διεύθυνση Λιοσίων 22 (ισόγειο), κατά τις ώρες 09:00 έως 14:30.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως άδεια κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο συμβόλαιο και αστυνομική ταυτότητα, ενώ σε περίπτωση παραλαβής από τρίτο πρόσωπο απαιτείται θεωρημένη εξουσιοδότηση.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:45LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Σούπερ Ήρωες» ή «Να μ’αγαπάς»; Στα «κόκκινα» η μυθοπλασία

10:33WHAT THE FACT

«Ο Άνθρωπος-Αστακός»: Το τραγικό τέλος του και η άρνηση όλων να κουβαλήσουν το φέρετρό του

10:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κικίλιας: Ξεκίνησε η καταβολή 22,6 εκατ. ευρώ για το μεταφορικό ισοδύναμο

10:27ΥΓΕΙΑ

Ανέπτυξαν τεστ ανίχνευσης πολλαπλών καρκίνων και άλλων ασθενειών από ένα μόνο δείγμα αίματος

10:22ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Κόκοτας: Αγωνία για τον τραγουδιστή - Τα τελευταία νέα της υγείας του

10:17ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Πότε επιστρέφουν οι μαθητές στα θρανία - Τι ισχύει για τις Πανελλήνιες

10:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκρέκας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Στόχος μου η επίλυση ενός προβλήματος - Θα καταθέσω υπόμνημα στην Επιτροπή- Ζητώ την άρση της ασυλίας μου

10:11ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Το Ισραήλ προειδοποιεί το Ιράν για χτύπημα στα τρένα - Αγωνία για το τελεσίγραφο Τραμπ - Πού έχουν φτάσει οι διαπραγματεύσεις στο Πακιστάν

10:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Τι ισχύει για όσους λαμβάνουν το μήνυμα «μη δικαιούχος» - Ποια άλλα προβλήματα έχουν καταγραφεί

10:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Σήμερα η απολογία της για τον θάνατο του Παναγιωτάκη - Τι θα ισχυριστεί

10:06ΕΛΛΑΔΑ

Βεγγαλικά: Σε επιφυλακή οι αρχές ενόψει Πάσχα για «πυριτιδαποθηκές» - Τα «τσουχτερά» πρόστιμα

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Η επανάσταση στη στοματική υγιεινή: Όταν η καινοτομία βελτιώνει την καθημερινότητα

09:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κλειστές οι τράπεζες για 4 ημέρες - Πώς θα κάνουμε τις συναλλαγές μας

09:53ΚΟΣΜΟΣ

«Είστε σύγχρονοι πρωτοπόροι»: Ο Τραμπ συνομίλησε με τους αστροναύτες της αποστολής Artemis II

09:52ΕΛΛΑΔΑ

Σκύλος στον Πειραιά δάγκωσε παιδί 2 ετών στο κεφάλι

09:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται πτώση της θερμοκρασίας - Πώς θα γίνουν Επιτάφιος και Ανάσταση

09:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάσχα: Πόσο πληρώνονται όσοι εργαζόμενοι εργαστούν τις ημέρες που είναι αργία

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ σε ζωολογικό κήπο: Νήπιο τραυματίστηκε από λύκο ενώ οι γονείς κοιτούσαν τα κινητά

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Volvo επιλέγει Cross Country αντί Coupe για το νέο EX60

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο νοσοκομείο Ρόδου: Εξαφανίστηκε βρέφος 4 μηνών - Επέστρεψε σε κρίσιμη κατάσταση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10:22ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Κόκοτας: Αγωνία για τον τραγουδιστή - Τα τελευταία νέα της υγείας του

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο νοσοκομείο Ρόδου: Εξαφανίστηκε βρέφος 4 μηνών - Επέστρεψε σε κρίσιμη κατάσταση

10:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Τι ισχύει για όσους λαμβάνουν το μήνυμα «μη δικαιούχος» - Ποια άλλα προβλήματα έχουν καταγραφεί

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγές στο φαρμακείο αυτοκίνητου από τον Ιούνιο: Τι πρέπει να περιέχει - Πρόστιμο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης

09:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοίγει η «Ατλαντική πύλη» στα μέσα Απριλίου - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

09:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Τρίκαλα: Νεκρή 22χρονη που κατέρρευσε στο σπίτι της

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Η «ΕΛΛΗ» έβαλε πλώρη για την Κύπρο εξοπλισμένη με το σύστημα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ»

07:13ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστικό βίντεο με κορίτσι στο Λίβανο που αν και μουσουλμάνα χτυπά την καμπάνα εκκλησίας

09:52ΕΛΛΑΔΑ

Σκύλος στον Πειραιά δάγκωσε παιδί 2 ετών στο κεφάλι

06:42ΚΟΣΜΟΣ

Times: Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι «σε κώμα»

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Βρέθηκε νεκρός ο ανιψιός του μουσικοσυνθέτη Γιώργου Μανισαλή που αγνοούνταν

10:11ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Το Ισραήλ προειδοποιεί το Ιράν για χτύπημα στα τρένα - Αγωνία για το τελεσίγραφο Τραμπ - Πού έχουν φτάσει οι διαπραγματεύσεις στο Πακιστάν

10:33WHAT THE FACT

«Ο Άνθρωπος-Αστακός»: Το τραγικό τέλος του και η άρνηση όλων να κουβαλήσουν το φέρετρό του

09:11ΕΛΛΑΔΑ

Παλλήνη: Ανοιχτά όλα τα σενάρια για το πτώμα με το tie wrap στον λαιμό - Το σημείωμα που δείχνει αυτοχειρία

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας μένει σε μικροσκοπικό σπίτι χωρίς μπάνιο και νερό με $11.000 ετησίως - «Ζω καλύτερα από ποτέ»

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Aλέξης Τσικόπουλος: 4 μήνες αγνοούμενος ο 33χρονος γιατρός – Η επόμενη φάση των ερευνών

08:58ΕΘΝΙΚΑ

Προκαλεί ξανά η Άγκυρα: NAVTEX σε γαλλική άσκηση - Επίθεση Τσελίκ σε Ελλάδα - Κύπρο

15:58LIFESTYLE

Μαρινέλλα - Σερπιέρης: Ο αθόρυβος έρωτας, η «σκιά» της Φρειδερίκης και η βαριά κληρονομιά

10:47ΚΑΙΡΟΣ

Το καλοκαίρι που δεν ήρθε ποτέ: Η χρονιά που πάγωσε ο κόσμος και προκάλεσε λιμό

21:42LIFESTYLE

Πασχάλης Τερζής: Ακούστε το νέο τραγούδι του - Τι λένε οι δημιουργοί του «Θέλω να ’σαι πάντα εκεί»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ