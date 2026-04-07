Δήμος Αθηναίων: Επιστρέφει από σήμερα άδειες οδήγησης ενόψει Πάσχα - Ποιοι εξαιρούντα

Στην επιστροφή αδειών οδήγησης σε κατόχους αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών προχωρά από σήμερα, Μεγάλη Τρίτη, ο Δήμος Αθηναίων, με στόχο τη διευκόλυνση των πολιτών στις μετακινήσεις τους ενόψει της Πασχαλινής περιόδου.

Η ρύθμιση αφορά άδειες που είχαν αφαιρεθεί από τη Δημοτική Αστυνομία, ωστόσο εξαιρούνται όσες σχετίζονται με σοβαρές παραβάσεις στάθμευσης, όπως στάθμευση σε ράμπες ΑμεΑ ή σε θέσεις με σήμανση Ρ-71 και Ρ-72. Επίσης, δεν επιστρέφονται άδειες που έχουν αφαιρεθεί κατ’ εφαρμογή αποφάσεων δικαστικών Αρχών.

Η παραλαβή των αδειών πραγματοποιείται από τα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων, στη διεύθυνση Λιοσίων 22 (ισόγειο), κατά τις ώρες 09:00 έως 14:30.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως άδεια κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο συμβόλαιο και αστυνομική ταυτότητα, ενώ σε περίπτωση παραλαβής από τρίτο πρόσωπο απαιτείται θεωρημένη εξουσιοδότηση.