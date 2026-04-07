«Σπάνε» ρεκόρ οι συμμετοχές στον Μαραθώνιο Κρήτης – Σχεδόν 500 δρομείς από 47 χώρες

Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν εφέτος οι συμμετοχές στον Μαραθώνιο Κρήτης, με τον αριθμό των δρομέων στη μεγάλη διαδρομή να καταγράφει άνοδο περίπου 45% σε σύγκριση με πέρυσι.

Ήδη οι συμμετοχές στον μαραθώνιο δρόμο έχουν φτάσει σχεδόν τους 500 δρομείς, ενώ το όριο συμμετοχών για τον αγώνα των 10 χιλιομέτρων έκλεισε από χθες το απόγευμα. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος μπορούν πλέον να επιλέξουν τις διαδρομές των 5 χιλιομέτρων και των 2,5 χιλιομέτρων, για τις οποίες επίσης καταγράφεται αυξημένη ζήτηση.

Οι εγγραφές αναμένεται να ολοκληρωθούν κανονικά στις 9 Απριλίου, ωστόσο υπάρχει πιθανότητα να κλείσουν νωρίτερα εφόσον συμπληρωθούν τα διαθέσιμα όρια συμμετοχών.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η διεθνής συμμετοχή, καθώς όπως ανέφερε στο ZARPA RADIO 89,6 ο Μανώλης Χαραλαμπάκης, εκ μέρους της διοργάνωσης, στον μαραθώνιο λαμβάνουν μέρος δρομείς από περίπου 47 χώρες. Αυτό κατατάσσει τον Μαραθώνιο Κρήτης στους τρεις μεγαλύτερους της Ελλάδας σε αριθμό συμμετοχών στον μαραθώνιο δρόμο, μετά τον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας και τον Μαραθώνιο «Μέγας Αλέξανδρος».

Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Απριλίου με επίκεντρο το Εθνικό Στάδιο Χανίων.

Η διαδρομή των 2,5 χιλιομέτρων παραμένει ιδιαίτερα δημοφιλής, καθώς δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής σε οικογένειες με παιδιά, ακόμη και με καρότσια, κάτι που συνέβαλε και πέρυσι στη μεγάλη συμμετοχή.

Ο Μαραθώνιος Κρήτης είναι αφιερωμένος στον Μακαριστό Μητροπολίτη Ειρηναίο Γαλανάκη, ενώ οι επιμέρους αγώνες τιμούν τον Ήρωα Σμηναγό Κώστα Ηλιάκη, τον Μίκη Θεοδωράκη και τις Αξίες του Μαζικού Αθλητισμού.

Ο Μαραθώνιος Κρήτης διοργανώνεται από τον Σύλλογο Δρομέων Υγείας Χανίων, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και τους Δήμους Χανίων, Πλατανιά, Αποκορώνου, Κισσάμου, Σφακίων, Γαύδου.