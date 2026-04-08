Άγιοι Ανάργυροι: Σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων τα μεσάνυχτα – Το ένα κατέληξε σε αυλή σπιτιού
Οι δύο οδηγοί απεγκλωβίστηκαν από τα οχήματά τους ελαφρά τραυματίες
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης 7 Απριλίου 2026 στους Αγίους Αναργύρους (περίπου 15 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα), με τη σύγκρουση δύο οχημάτων, το ένα εκ των οποίων κατέληξε μέσα σε αυλή σπιτιού.
Συγκεκριμένα, το συμβάν σημειώθηκε στη συμβολή της Λεωφόρου Δημοκρατίας με την οδό Σολωμού. Οι οδηγοί ήταν τυχεροί μέσα στην ατυχία τους, καθώς μπορεί από τη σύγκρουση να προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές, αλλά εκείνοι γλύτωσαν με γρατζουνιές και ελαφρά τραύματα, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1.
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:00 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Να πώς μπορείς ν’ αλλάξεις το παλιό σου Gmail!
07:58 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η Lexus παρουσίασε μια ειδική έκδοση του RZ για τον Miles Davis
07:42 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Πάσχα 2026: Στα ύψη οι τιμές σε τσουρέκια και πασχαλινά αυγά
07:22 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 8 Απριλίου
23:34 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Νύφη και κουμπάρα έκλεψαν τις εντυπώσεις σε Κρητικό γάμο
05:10 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 8 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
20:02 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ