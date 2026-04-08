Άγιοι Ανάργυροι: Σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων τα μεσάνυχτα – Το ένα κατέληξε σε αυλή σπιτιού

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης 7 Απριλίου 2026 στους Αγίους Αναργύρους (περίπου 15 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα), με τη σύγκρουση δύο οχημάτων, το ένα εκ των οποίων κατέληξε μέσα σε αυλή σπιτιού.

Συγκεκριμένα, το συμβάν σημειώθηκε στη συμβολή της Λεωφόρου Δημοκρατίας με την οδό Σολωμού. Οι οδηγοί ήταν τυχεροί μέσα στην ατυχία τους, καθώς μπορεί από τη σύγκρουση να προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές, αλλά εκείνοι γλύτωσαν με γρατζουνιές και ελαφρά τραύματα, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1.