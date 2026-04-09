Πέθανε ιερέας που είχε τραυματιστεί βαριά σε ατύχημα στο Ακρωτήρι Χανίων

Το τροχαίο συνέβη όταν, από άγνωστο λόγο, το αυτοκίνητο που οδηγούσε με κατεύθυνση τις Στέρνες έφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε σε τοιχίο στο ύψος του Παζινού Ακρωτηρίου

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Πέθανε ιερέας που είχε τραυματιστεί βαριά σε ατύχημα στο Ακρωτήρι Χανίων
  • Ο 86χρονος ιερέας Ιωάννης Τουρλίτης τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στο Ακρωτήρι Χανίων στις 21 Μαρτίου.
  • Το αυτοκίνητο που οδηγούσε έφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε σε τοιχίο στο ύψος του Παζινού Ακρωτηρίου.
  • Ο ιερέας νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Χανίων και κατέληξε τη Μεγάλη Τετάρτη.
  • Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί τη Μεγάλη Πέμπτη στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στις Στέρνες Ακρωτηρίου.
  • Ο Ιωάννης Τουρλίτης ήταν ιδιαίτερα αγαπητός και συνέχιζε να ιερουργεί παρά τη συνταξιοδότησή του.
Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 86χρονος πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Τουρλίτης, ιερέας στις Στέρνες Ακρωτηρίου ο οποίος είχε τραυματιστεί σε τροχαίο το οποίο συνέβη το Σάββατο 21 Μαρτίου στον δρόμο προς τις Στέρνες.

Ο ιερέας, όπως αναφέρει το flashnews.gr, νοσηλευόταν στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Χανίων όπου άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα Μεγάλη Τετάρτη.

Η κηδεία του θα γίνει τη Μεγάλη Πέμπτη στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στις Στέρνες Ακρωτηρίου όπου θα ψαλεί η εξόδιος ακολουθία.

Το τροχαίο συνέβη όταν, από άγνωστο λόγο, το αυτοκίνητο που οδηγούσε με κατεύθυνση τις Στέρνες έφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε σε τοιχίο στο ύψος του Παζινού Ακρωτηρίου.

Ο παπα-Γιάννης ήταν ιδιαίτερα αγαπητός και, παρά του ότι είχε συνταξιοδοτηθεί, συνέχιζε να ιερουργεί στο χωριό του.

