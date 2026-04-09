Δείτε το πριν πάτε διακοπές - Πρώην διαρρήκτης συμβουλεύει τι να προσέξετε για να μην σας κλέψουν

Όπου φύγει φύγει από το κλεινόν άστυ οι περισσότεροι για να γιορτάσουν στην επαρχία το Πάσχα, ωστόσο οι κλέφτες καραδοκούν.

Όταν λείπετε για διακοπές το σπίτι σας είναι «εύκολος στόχος» διαρρηκτών και επιτηδείων οι οποίοι καραδοκούν ώστε να τρυπώσουν και να αποσπάσουν αντικείμενα αξίας. Έτσι, μια πρώην διαρρήκτης δίνει συμβουλές τι να κάνετε για να μην επιστρέψετε από την καλοκαιρινή ραστώνη και δείτε το σπίτι σας... άδειο.

Η Jenny Radcliffe αναφέρει χαρακτηριστικά ότι επιβάλλεται να σταματήσουμε να ανεβάζουμε τι κάνουμε στην καθημερινή μας ζωή στα social media.

Συγκεκριμένα, αναφέρει: «Εάν κατακλύζετε τις σελίδες σας στα social media με στιγμιότυπα για το τι κάνετε κάθε μέρα, τα υπάρχοντά σας και το σπίτι σας, ουσιαστικά δίνετε στους εγκληματίες το καθημερινό σας δρομολόγιο που μπορεί να τους βοηθήσει να αποκρυπτογραφήσουν την καλύτερη στιγμή για να χτυπήσουν».

Μάλιστα, η ίδια προσθέτει: «Οι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν ότι η διαδικτυακή τους ζωή είναι συνδεδεμένη με τη φυσική τους περιουσία. Κάθε φορά που πηγαίνουμε διακοπές, δημοσιεύουμε σχετικά με αυτό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν θα είχατε μια ταμπέλα στην εξώπορτά σας που να λέει "αυτό το σπίτι είναι ακατοίκητο", αλλά το κάνετε στον ψηφιακό κόσμο. Κάποιος επιτήδειος πολύ εύκολα μπορεί να συνδυάσει μοτίβα ή αδυναμίες μέσω των social media. Έτσι, καλό θα ήταν να προσπαθήσετε να μην κάνετε το σπίτι σας έναν εύκολο στόχο για αυτούς».

Tα λάθη που πρέπει να αποφύγετε

Σύμφωνα με την ίδια, τα συνήθη λάθη ασφαλείας που γίνονται στο σπίτι είναι τα εξής:

Δεν προστατεύετε το κλειστό σύστημα ασφαλείας (αν έχετε) και δεν το παρακολουθείτε τακτικά

Αφήνετε εργαλεία σε εύκολα προσβάσιμα σημεία (όπως κατσαβίδια σε βεράντα)

Εμπιστεύεστε πολύ εύκολα τους γείτονες ή την καθαρίστρια σας δίνοντάς τους εφεδρικό κλειδί

Ξεχνάτε να εφαρμόσετε απλά αποτρεπτικά μέσα (όπως να έχετε τα φώτα σας με χρονοδιακόπτη για να φαίνεται ότι κάποιος είναι σπίτι)

