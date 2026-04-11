Ο ιερέας της Χίου που ξεχωρίζει με τον μοναδικό τρόπο μετάδοσης του μηνύματος της Ανάστασης
Ο ιερέας που έχει γίνει διάσημος για τον χαρακτηριστικό τρόπο που μεταφέρει το μήνυμα της Ανάστασης του Ιησού
Στον Ιερό Ναό της Παναγίας Ευαγγελίστριας στη Χίο, τελέστηκε το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, η Πρώτη Ανάσταση από τον ιερέα του ναού πατέρα Χριστοφόρο Γουρλή, ο οποίος έχει γίνει διάσημος για τον ιδιαίτερο τρόπο που μεταφέρει το χαρμόσυνο μήνυμα, σκορπώντας τις δάφνες στο αέρα.
«Ανάστα ο Θεός, κρίνον τήν γην, ότι σύ κατακληρονομήσεις εν πάσι τοις εθνέσι», έψαλε με έντονη κατάνυξη ο ιερέας, δίνοντας το έναυσμα για την κορύφωση της τελετής.
Αμέσως μετά, όπως αποτυπώνεται και σε βίντεο του Πολίτη Χίου, οι πολυέλαιοι άρχισαν να σείονται, ενώ τα Σήμαντρα και τα στασίδια αντήχησαν από τους ρυθμικούς χτύπους των πιστών.
