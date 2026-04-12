FireGuard 112+: Η ελληνική εφαρμογή Πολιτικής Προστασίας που φέρνει την τεχνολογία στην πρώτη γραμμή

Μια καινοτόμος ελληνική εφαρμογή στον τομέα της πολιτικής προστασίας έρχεται να αναδείξει τον ρόλο της τεχνολογίας στη διαχείριση κρίσεων και την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Το FireGuard 112+ αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα που σχεδιάστηκε με στόχο να ενισχύσει την πρόληψη, την έγκαιρη προειδοποίηση και την άμεση αντίδραση των πολιτών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, με έμφαση κυρίως στις πυρκαγιές.

Ο άνθρωπος πίσω από το FireGuard 112+

Πίσω από την εφαρμογή βρίσκεται ο Χρήστος Ζαΐκης, επαγγελματίας πυροσβέστης, καθηγητής στη Σχολή Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας στο αντικείμενο της Γεωπληροφορικής (GIS) και υποψήφιος διδάκτορας στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Η πορεία του συνδυάζει την επιχειρησιακή εμπειρία στο πεδίο με την τεχνολογία και την έρευνα, μεταφέροντας την πραγματικότητα των κρίσιμων περιστατικών σε ένα σύγχρονο ψηφιακό εργαλείο.

Μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα πρόληψης και άμεσης αντίδρασης

Το FireGuard 112+ δεν αποτελεί απλώς μια εφαρμογή ενημέρωσης, αλλά ένα ολοκληρωμένο σύστημα που συνδυάζει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, εκτίμηση κινδύνου πυρκαγιάς, χαρτογράφηση ενεργών εστιών μέσω δορυφορικών πληροφοριών και λειτουργίες άμεσης υποστήριξης του χρήστη. Παράλληλα, ενσωματώνει δυνατότητες όπως ιατρικό προφίλ έκτακτης ανάγκης, ειδοποίηση επαφών εμπιστοσύνης και σύστημα SOS με αποστολή γεωγραφικής θέσης.

Σχεδιασμένο για τον πολίτη σε συνθήκες κρίσης

Η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες που προκύπτουν σε συνθήκες πίεσης, δίνοντας έμφαση στην ταχύτητα, την ευχρηστία και την ουσιαστική καθοδήγηση του πολίτη. Στόχος της είναι να μειώνει τον πανικό, να ενισχύει την επίγνωση του κινδύνου και να λειτουργεί ως ένα πρακτικό εργαλείο υποστήριξης πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από ένα επικίνδυνο συμβάν.

Η φιλοσοφία πίσω από την ανάπτυξη

Μιλώντας στο Newsbomb.gr, ο Χρήστος Ζαΐκης τόνισε: «Ως πυροσβέστης έχω ζήσει από κοντά το βάρος της ευθύνης, την αξία του χρόνου και τη σημασία της σωστής πληροφορίας τη σωστή στιγμή. Ως άνθρωπος της τεχνολογίας, πάντα πίστευα ότι τα ψηφιακά εργαλεία δεν πρέπει να είναι απλώς “έξυπνα”, αλλά πραγματικά χρήσιμα, λειτουργικά και ανθρώπινα. Και ως ερευνητής στην Τεχνητή Νοημοσύνη, με ενδιαφέρει ιδιαίτερα το πώς η καινοτομία μπορεί να περάσει από τη θεωρία στην πράξη και να δώσει λύσεις με πραγματικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Το FireGuard 112+ είναι ακριβώς αποτέλεσμα αυτής της διαδρομής. Δεν δημιουργήθηκε ως μία απλή ιδέα εφαρμογής, αλλά ως μία ανάγκη που γεννήθηκε μέσα από την επαφή με την πραγματικότητα των κρίσιμων περιστατικών.

Η ιδέα του FireGuard 112+ γεννήθηκε μέσα από την ίδια την ανάγκη. Όταν εργάζεσαι στην πρώτη γραμμή, βλέπεις καθαρά ότι σε μια κρίσιμη στιγμή δεν αρκεί μόνο η ύπαρξη ενός αριθμού έκτακτης ανάγκης. Αυτό που πολλές φορές λείπει είναι η σωστή προετοιμασία, η ψυχραιμία, η άμεση πρόσβαση στην πληροφορία και η οργανωμένη αντίδραση του πολίτη. Από αυτή τη σκέψη ξεκίνησαν όλα.

Αναρωτήθηκα πώς θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα εργαλείο που να βοηθά ουσιαστικά τον πολίτη πριν, κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά από ένα επικίνδυνο συμβάν. Ένα εργαλείο που να μη λειτουργεί μόνο ως ενημερωτική εφαρμογή, αλλά ως ψηφιακός μηχανισμός πρόληψης, επιτήρησης και υποστήριξης σε ώρα ανάγκης.

Ο Χρήστος Ζαΐκης

Από την ιδέα στην υλοποίηση

Έτσι δημιουργήθηκε το FireGuard 112+, μια εφαρμογή που συνδυάζει σε ενιαίο περιβάλλον ζωντανά μετεωρολογικά δεδομένα, εκτίμηση επικινδυνότητας πυρκαγιάς, εντοπισμό ενεργών εστιών φωτιάς από δορυφορικά δεδομένα, γεωχωρική απεικόνιση σε χάρτη και λειτουργίες άμεσης υποστήριξης του χρήστη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Με απλά λόγια, το FireGuard 112+ είναι μια εφαρμογή πολιτικής προστασίας νέας γενιάς. Δεν έρχεται να αντικαταστήσει τις επίσημες υπηρεσίες. Έρχεται να λειτουργήσει υποστηρικτικά, δίνοντας στον πολίτη καλύτερη επίγνωση του κινδύνου, καλύτερη προετοιμασία και πιο άμεση ενεργοποίηση όταν μετράει κάθε δευτερόλεπτο».

Σύμφωνα με τον Χρήστο Ζαΐκη «η βασική καινοτομία του FireGuard 112+ είναι ότι δεν αντιμετωπίζει τον κίνδυνο αποσπασματικά. Δεν είναι μόνο μια εφαρμογή καιρού, ούτε μόνο μια εφαρμογή φωτιάς, ούτε απλώς ένα εργαλείο έκτακτης ανάγκης. Είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα που ενώνει την πρόληψη, την έγκαιρη προειδοποίηση, τη γεωχωρική πληροφόρηση και την υποστήριξη του πολίτη σε κρίσιμο χρόνο.

Το πιο ιδιαίτερο στοιχείο της εφαρμογής είναι η φιλοσοφία του 112+. Πρόκειται για μια προσπάθεια να ενισχυθεί πρακτικά η έννοια της επείγουσας αντίδρασης με επιπλέον εργαλεία που βοηθούν τον πολίτη να κινηθεί γρήγορα, οργανωμένα και με λιγότερο πανικό. Σε μια πραγματική κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ο πολίτης συχνά δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει πρώτο. Η εφαρμογή σχεδιάστηκε ακριβώς για να μειώνει αυτή τη σύγχυση και να δίνει άμεσες, χρήσιμες δυνατότητες τη στιγμή που κάθε δευτερόλεπτο μετράει.

Μία ακόμη σημαντική καινοτομία είναι ο συνδυασμός πολλαπλών πηγών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Ο χρήστης δεν βλέπει απλώς έναν καιρό ή έναν χάρτη. Βλέπει μια πιο ουσιαστική και ολοκληρωμένη εικόνα κινδύνου, η οποία προκύπτει από τη σύνθεση διαφορετικών παραμέτρων, όπως οι καιρικές συνθήκες, ο άνεμος, η υγρασία, η θερμοκρασία, η ποιότητα του αέρα και τα ενεργά συμβάντα πυρκαγιάς.

Ιδιαίτερη φιλοσοφία έχει και ο ιατρικός φάκελος έκτακτης ανάγκης. Ο χρήστης μπορεί να έχει αποθηκευμένα βασικά στοιχεία, όπως παθήσεις, αλλεργίες, φαρμακευτική αγωγή, ομάδα αίματος και άλλες κρίσιμες πληροφορίες, ώστε σε μια δύσκολη στιγμή να υπάρχει πιο άμεση και οργανωμένη εικόνα της κατάστασής του. Σε συνδυασμό με τον αυτόματο εντοπισμό θέσης από το κινητό τηλέφωνο και τις ακριβείς συντεταγμένες GPS, η εφαρμογή μετατρέπει το κινητό σε ένα πραγματικό εργαλείο προστασίας και άμεσης υποστήριξης.

Πρόληψη, ενημέρωση κι ενίσχυση αίσθησης ασφάλειας

Εξίσου σημαντική είναι η φιλοσοφία του SOS εντοπισμού. Σε μια κατάσταση εγκλωβισμού, απώλειας προσανατολισμού ή σοβαρού κινδύνου, το αγαπημένο πρόσωπο ή οι επαφές εμπιστοσύνης δεν λαμβάνουν απλώς ένα μήνυμα κινδύνου, αλλά μπορούν να γνωρίζουν σε πραγματικό χρόνο πού ακριβώς βρίσκεται ο χρήστης. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν απομακρυσμένα να τον καθοδηγήσουν προς ένα ασφαλές σημείο, να του δώσουν οδηγίες διαφυγής και να λειτουργήσουν ως πολύτιμη υποστήριξη μέχρι να φτάσει βοήθεια. Αυτή η δυνατότητα έχει βαθιά ανθρώπινη αξία, γιατί δεν περιορίζεται στην τεχνολογική καινοτομία, αλλά αγγίζει την ουσία της προστασίας της ανθρώπινης ζωής.

Επίσης, η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί με λογική πραγματικής επιχειρησιακής χρησιμότητας. Δεν φτιάχτηκε απλώς για να φαίνεται σύγχρονη ή τεχνολογικά εντυπωσιακή, αλλά για να είναι πράγματι χρήσιμη στο πεδίο και στην πραγματική ζωή. Αυτό είναι για εμένα το πιο σημαντικό. Η καινοτομία δεν είναι μόνο η τεχνολογία. Είναι η σωστή αξιοποίηση της τεχνολογίας για την αντιμετώπιση ενός πραγματικού προβλήματος, με επίκεντρο πάντα τον άνθρωπο.

Το FireGuard 112+ εξυπηρετεί πρωτίστως την πρόληψη, την ενημέρωση και την ενίσχυση της αίσθησης ασφάλειας του πολίτη. Οι δυνατότητές του είναι πολλαπλές και έχουν σχεδιαστεί για να είναι πρακτικές.

Ο χρήστης μπορεί να βλέπει σε πραγματικό χρόνο μετεωρολογικά δεδομένα για την περιοχή του, να ενημερώνεται για τις συνθήκες που αυξάνουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς και να αποκτά μια πιο ξεκάθαρη εικόνα του περιβάλλοντος κινδύνου γύρω του. Παράλληλα, μέσω χαρτογραφικής απεικόνισης, μπορεί να παρακολουθεί ενεργές εστίες φωτιάς και να αντιλαμβάνεται καλύτερα τι συμβαίνει σε γεωγραφικό επίπεδο.

Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι το emergency προφίλ και η λογική άμεσης ενεργοποίησης σε ώρα ανάγκης. Σε μια κρίσιμη στιγμή, η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί ώστε να βοηθά τον χρήστη να κινηθεί ταχύτερα, να έχει διαθέσιμα τα βασικά στοιχεία που χρειάζονται και να υποστηρίζει μια πιο οργανωμένη διαδικασία αντίδρασης.

Επιπλέον, η εφαρμογή απευθύνεται όχι μόνο σε πολίτες που ζουν σε περιοχές με αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς, αλλά και σε επαγγελματίες, εθελοντές, οικογένειες, ηλικιωμένους, ανθρώπους που μετακινούνται συχνά, ακόμη και επισκέπτες ή τουρίστες που μπορεί να μην γνωρίζουν τη γεωγραφία και τις ιδιαιτερότητες μιας περιοχής.

Η ουσία είναι ότι το FireGuard 112+ δεν δίνει απλώς πληροφορία. Δίνει λειτουργική υποστήριξη. Μετατρέπει τη διάσπαρτη πληροφορία σε πιο χρήσιμη γνώση και βοηθά τον πολίτη να νιώσει ότι έχει ένα σοβαρό εργαλείο μαζί του.

Η μετάβαση από την ιδέα στην υλοποίηση δεν ήταν στιγμιαία. Ήταν μια απαιτητική διαδικασία που χρειάστηκε αρκετούς μήνες εντατικής δουλειάς, δοκιμών, επανασχεδιασμού και συνεχών βελτιώσεων.

Όταν μια εφαρμογή έχει σχέση με την ασφάλεια και την έκτακτη ανάγκη, δεν μπορείς να τη δεις πρόχειρα. Χρειάζεται ακρίβεια, λειτουργικότητα, σοβαρότητα και κυρίως ευθύνη. Έπρεπε να μελετηθούν οι πηγές δεδομένων, να οργανωθεί σωστά η λογική του συστήματος, να σχεδιαστεί το περιβάλλον ώστε να είναι εύχρηστο ακόμη και σε κατάσταση πίεσης, και φυσικά να γίνουν συνεχείς δοκιμές.

Η διεθνής αναγνώριση και το επόμενο βήμα

Για εμένα το σημαντικό δεν ήταν απλώς να “βγει” μια εφαρμογή, αλλά να βγει κάτι που να στέκεται σοβαρά. Από την πρώτη σύλληψη της ιδέας μέχρι το σημείο να πάρει μια ολοκληρωμένη και λειτουργική μορφή, μεσολάβησε μια περίοδος έντονης προσωπικής αφοσίωσης. Ήταν μια πορεία με πολλή τεχνική εργασία, έρευνα, διορθώσεις και βελτιώσεις μέχρι να φτάσει σε ένα επίπεδο που να με εκφράζει και να μπορεί να παρουσιαστεί με επαγγελματισμό.

Η παρουσίαση του FireGuard 112+ στην EENA ήταν μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή. Η EENA, δηλαδή η European Emergency Number Association, είναι ένας φορέας με ουσιαστικό ρόλο στον ευρωπαϊκό διάλογο γύρω από τα συστήματα έκτακτης ανάγκης, το 112, την τεχνολογία διάσωσης και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Για έναν Έλληνα πυροσβέστη, εκπαιδευτικό και ερευνητή, το να υπάρχει η δυνατότητα να παρουσιάσει μια τέτοια εφαρμογή σε ένα τόσο σοβαρό ευρωπαϊκό πλαίσιο έχει ξεχωριστή σημασία. Ήταν για μένα μια επιβεβαίωση ότι όταν μια ιδέα στηρίζεται σε πραγματικές ανάγκες, μπορεί να ξεπεράσει τα όρια του τοπικού και να ανοίξει έναν διεθνή διάλογο.

Η παρουσίαση αυτή δεν ήταν απλώς μια τυπική αναφορά σε ένα app. Ήταν μια ευκαιρία να αναδειχθεί ότι η καινοτομία μπορεί να γεννηθεί μέσα από το πεδίο, από ανθρώπους που βιώνουν τα προβλήματα στην πράξη και προσπαθούν να τα μετατρέψουν σε λύσεις. Ήταν επίσης μια στιγμή που μου έδωσε δύναμη να συνεχίσω ακόμη πιο σοβαρά, γιατί κατάλαβα ότι αυτή η προσπάθεια έχει απήχηση και μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη συζήτηση για το μέλλον της πολιτικής προστασίας και των emergency technologies.

Το FireGuard 112+ δεν γεννήθηκε από ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά από τη συνολική εμπειρία του πεδίου. Από τη διαρκή επαφή με στιγμές έντασης, αβεβαιότητας, αγωνίας και πίεσης, όπου καταλαβαίνεις πόσο κρίσιμη είναι η έγκαιρη πληροφόρηση και πόσο εύκολα μπορεί να χαθεί πολύτιμος χρόνος.

Όταν είσαι πυροσβέστης, βλέπεις ότι πίσω από κάθε συμβάν υπάρχουν άνθρωποι που πολλές φορές δεν είναι προετοιμασμένοι, δεν γνωρίζουν τον πραγματικό κίνδυνο ή πανικοβάλλονται. Βλέπεις ότι σε αρκετές περιπτώσεις το πρόβλημα δεν είναι μόνο το ίδιο το γεγονός, αλλά και η έλλειψη σωστής καθοδήγησης εκείνη τη στιγμή.

Αυτό με επηρέασε βαθιά. Όχι ως ένα στιγμιαίο σοκ, αλλά ως μια σταθερή εσωτερική ανάγκη να κάνω κάτι δημιουργικό και ουσιαστικό με βάση όσα έχω δει και όσα γνωρίζω. Ήθελα να μεταφέρω ένα μέρος της επιχειρησιακής εμπειρίας σε ένα εργαλείο που θα μπορούσε να βοηθήσει τον απλό πολίτη. Ήθελα να φτιάξω κάτι που να έχει πρακτική αξία και όχι απλώς θεωρητικό ενδιαφέρον.

Άρα, ναι, η ιδιότητά μου ως πυροσβέστης ήταν καθοριστική. Όχι επειδή υπήρξε απαραίτητα ένα μόνο γεγονός που με οδήγησε εκεί, αλλά επειδή η καθημερινή επαφή με την έννοια του κινδύνου, της ευθύνης και της ανθρώπινης ζωής με έκανε να πιστέψω ακόμη πιο πολύ ότι η τεχνολογία πρέπει να υπηρετεί την πρόληψη και την προστασία.

Ένας Senior Application Developer της ΝASA FIRMS, δηλαδή της υπηρεσίας της NASA που σχετίζεται με την παρακολούθηση πυρκαγιών, είδε την εφαρμογή μου όταν του την έστειλα και ενθουσιάστηκε. Μου ανέφερε πως θα την εξετάσει, κάτι που για μένα είναι πραγματικά απίστευτο.

Το FireGuard 112+ έχει σχεδιαστεί με μια πολύ συγκεκριμένη φιλοσοφία: σε μια κρίσιμη στιγμή, κάθε δευτερόλεπτο μετράει. Για εμένα, η τεχνολογία αποκτά πραγματική αξία μόνο όταν μπορεί να προστατεύει την ανθρώπινη ζωή, να περιορίζει τον πανικό και να βοηθά τον πολίτη να αντιδρά σωστά και άμεσα όταν βρίσκεται σε κίνδυνο.

Η τεχνολογία έχει αξία όταν προστατεύει την ανθρώπινη ζωή».