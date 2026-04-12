Ομόνοια: Κλέβουν ρολόγια της ΕΥΔΑΠ για χαλκό - Επιχειρήσεις και σπίτια μένουν χωρίς νερό για μέρες

Επιχειρήσεις χωρίς νερό μετά τις κλοπές υδρομέτρων στην Ομόνοια

Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει το φαινόμενο κλοπής υδρομέτρων της ΕΥΔΑΠ στο κέντρο της Αθήνα, με τους επιτήδειους να εκμεταλλεύονται την αξία του χαλκού για παράνομο κέρδος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, οι δράστες έχουν αναπτύξει μια «πατέντα», αφαιρώντας τα ρολόγια νερού από καταστήματα και πολυκατοικίες, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα και τη λειτουργία επιχειρήσεων.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ιδιοκτητών γνωστού ουζερί στο κέντρο της πόλης, οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια δυσάρεστη έκπληξη: το υδρόμετρο της επιχείρησής τους είχε κάνει «φτερά», με αποτέλεσμα να μην μπορούν να λειτουργήσουν κανονικά.

Όπως καταγγέλλουν κάτοικοι της περιοχής της Ομόνοια, το φαινόμενο δεν είναι καινούργιο. Αντίθετα, το τελευταίο διάστημα έχει ενταθεί, με περισσότερα από 20 ρολόγια της ΕΥΔΑΠ να έχουν κλαπεί στην ευρύτερη περιοχή.

Οι καταγγελίες προς το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα είναι συνεχείς, ωστόσο το πρόβλημα παραμένει, προκαλώντας αγανάκτηση στους πολίτες και τους επαγγελματίες.

Την ίδια ώρα, η αποκατάσταση των ζημιών δεν είναι άμεση, καθώς η ΕΥΔΑΠ αδυνατεί σε πολλές περιπτώσεις να προχωρήσει γρήγορα στην τοποθέτηση νέων υδρομέτρων.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα επιχειρήσεις να μένουν χωρίς νερό και να αναγκάζονται να αναστείλουν προσωρινά τη λειτουργία τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την οικονομική τους βιωσιμότητα.