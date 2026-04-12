Ομόνοια: Κλέβουν ρολόγια της ΕΥΔΑΠ για χαλκό - Επιχειρήσεις και σπίτια μένουν χωρίς νερό για μέρες

Στο κέντρο της Αθήνας καταγράφεται το τελευταίο διάστημα μπαράζ κλοπών υδρομέτρων της ΕΥΔΑΠ, με τους δράστες να στοχεύουν τον χαλκό για παράνομο κέρδος και να αφήνουν πίσω τους σοβαρά προβλήματα υδροδότησης σε επιχειρήσεις και κατοίκους

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Ομόνοια: Κλέβουν ρολόγια της ΕΥΔΑΠ για χαλκό - Επιχειρήσεις και σπίτια μένουν χωρίς νερό για μέρες

  • Στο κέντρο της Αθήνας κλέβουν υδρόμετρα της ΕΥΔΑΠ για να πουλήσουν τον χαλκό τους παράνομα.
  • Περισσότερα από 20 υδρόμετρα έχουν κλαπεί πρόσφατα στην περιοχή της Ομόνοιας, προκαλώντας προβλήματα σε επιχειρήσεις και κατοικίες.
  • Οι κλοπές εμποδίζουν τη λειτουργία καταστημάτων, όπως ουζερί, που μένουν χωρίς νερό και αδυνατούν να λειτουργήσουν κανονικά.
  • Η αποκατάσταση των υδρόμετρων καθυστερεί λόγω αδυναμίας της ΕΥΔΑΠ να τοποθετήσει γρήγορα νέα ρολόγια.
  • Οι πολίτες και οι επαγγελματίες καταγγέλλουν το πρόβλημα στην αστυνομία, αλλά η κατάσταση παραμένει ανεπίλυτη.
Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει το φαινόμενο κλοπής υδρομέτρων της ΕΥΔΑΠ στο κέντρο της Αθήνα, με τους επιτήδειους να εκμεταλλεύονται την αξία του χαλκού για παράνομο κέρδος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, οι δράστες έχουν αναπτύξει μια «πατέντα», αφαιρώντας τα ρολόγια νερού από καταστήματα και πολυκατοικίες, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα και τη λειτουργία επιχειρήσεων.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ιδιοκτητών γνωστού ουζερί στο κέντρο της πόλης, οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια δυσάρεστη έκπληξη: το υδρόμετρο της επιχείρησής τους είχε κάνει «φτερά», με αποτέλεσμα να μην μπορούν να λειτουργήσουν κανονικά.

Όπως καταγγέλλουν κάτοικοι της περιοχής της Ομόνοια, το φαινόμενο δεν είναι καινούργιο. Αντίθετα, το τελευταίο διάστημα έχει ενταθεί, με περισσότερα από 20 ρολόγια της ΕΥΔΑΠ να έχουν κλαπεί στην ευρύτερη περιοχή.

Οι καταγγελίες προς το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα είναι συνεχείς, ωστόσο το πρόβλημα παραμένει, προκαλώντας αγανάκτηση στους πολίτες και τους επαγγελματίες.

Την ίδια ώρα, η αποκατάσταση των ζημιών δεν είναι άμεση, καθώς η ΕΥΔΑΠ αδυνατεί σε πολλές περιπτώσεις να προχωρήσει γρήγορα στην τοποθέτηση νέων υδρομέτρων.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα επιχειρήσεις να μένουν χωρίς νερό και να αναγκάζονται να αναστείλουν προσωρινά τη λειτουργία τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την οικονομική τους βιωσιμότητα.

