Γιατί τσουγκρίζουμε κόκκινα αυγά το Πάσχα

Το τσούγκρισμα των κόκκινων αυγών αποτελεί ένα από τα πιο ζωντανά και αγαπημένα έθιμα του ελληνικού Πάσχα.

Το έθιμο ξεκινά το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, αμέσως μετά το «Χριστός Ανέστη», είτε στην εκκλησία είτε στο σπίτι, και συνεχίζεται την Κυριακή του Πάσχα γύρω από το οικογενειακό τραπέζι. Δύο άτομα κρατούν από ένα κόκκινο αυγό και τα χτυπούν μεταξύ τους, ανταλλάσσοντας ευχές όπως «Χριστός Ανέστη» και «Αληθώς Ανέστη». Νικητής θεωρείται εκείνος του οποίου το αυγό παραμένει άθικτο.

Πέρα από το διασκεδαστικό του στοιχείο, το έθιμο έχει βαθύ συμβολισμό. Το κόκκινο χρώμα παραπέμπει στο αίμα και τη θυσία του Χριστού κατά τη Σταύρωση, ενώ το αυγό συμβολίζει τη ζωή και την αναγέννηση, καθώς από ένα φαινομενικά άψυχο κέλυφος γεννιέται ζωή. Έτσι, το σπάσιμο του αυγού εκφράζει την Ανάσταση και τη νίκη της ζωής απέναντι στον θάνατο, καθώς και το «άνοιγμα» του Τάφου.

ΚΟΚΚΙΝΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΑΥΓΑ Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Σε πολλές περιοχές μάλιστα επικρατεί η παράδοση ότι όποιος κρατά το πιο γερό αυγό θα έχει καλή τύχη όλη τη χρονιά.

