Θεσσαλονίκη: Είχε στην αποθήκη του 18 κιλά κάνναβη και 1 κιλό κοκκαΐνη

Snapshot Συνελήφθη αλλοδαπός στη Θεσσαλονίκη για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών και παράνομη οπλοκατοχή.

Στο όχημά του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2,212 κιλά ακατέργαστης κάνναβης.

Σε υπόγεια αποθήκη του σπιτιού βρέθηκαν 18,451 κιλά ακατέργαστης κάνναβης και 1,089 κιλά κοκαΐνης.

Κατασχέθηκαν επίσης ένα πιστόλι με γεμιστήρα και 18 φυσίγγια, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, το όχημα και το κινητό του. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη αλλοδαπού για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών, καθώς και για παράνομη οπλοκατοχή προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου.

Σε έλεγχο του οχήματος στο οποίο επέβαινε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 2 κιλών και 212 γραμμαρίων.

Επίσης εντοπίστηκαν σε υπόγεια αποθήκη του σπιτιού του 17 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 18 κιλών και 451 γραμμαρίων, 13 συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού βάρους 1 κιλού και 89 γραμμαρίων, 1 πιστόλι με γεμιστήρα και 18 φυσίγγια και 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, τα οποία και κατασχέθηκαν.

Επίσης κατασχέθηκε το όχημα στο οποίο επέβαινε καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.

