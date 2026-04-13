Ίλιον: Καυγάς μεταξύ οδηγών - Τραυματίστηκε από κατσαβίδι 27χρονος
Το κατσαβίδι εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς μέσα στο αυτοκίνητο του 30χρονου
- Στο Ίλιον, δύο οδηγοί ηλικίας 27 και 30 ετών καυγάδισαν ενώ οδηγούσαν παράλληλα οχήματα.
- Ο 30χρονος χρησιμοποίησε κατσαβίδι για να τραυματίσει τον 27χρονο κατά τη διάρκεια του καυγά.
- Το κατσαβίδι βρέθηκε μέσα στο αυτοκίνητο του 30χρονου από τις αστυνομικές αρχές.
- Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα στην οδό Παναγή Τσαλδάρη.
Άγριος καυγάς μεταξύ οδηγών ξέσπασε στο Ίλιον την Κυριακή του Πάσχα, που κατέληξε σε... τραυματισμό.
Πώς σημειώθηκε το περιστατικό
Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, δύο αυτοκίνητα το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα κινούνταν παράλληλα και όταν έφτασαν στην Παναγή Τσαλδάρη, οι δύο οδηγοί, ένας 30χρονος και ένας 27χρονος, άρχισαν να καυγαδίζουν.
Τα πνεύματα οξύνθηκαν τόσο, που ο 30χρονος έβγαλε κατσαβίδι και τραυμάτισε 27χρονο οδηγό του άλλου οχήματος. Το κατσαβίδι εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς μέσα στο αυτοκίνητο του 30χρονου.
