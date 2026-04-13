Ανάσταση στην Κορυτσά: Πλήθος κόσμου στη Μητρόπολη - Εικόνες από drone

Οι δρόμοι της Κορυτσάς «πλημμύρισαν» από κόσμο το βράδυ της Ανάστασης, όπως καταγράφεται σε εντυπωσιακά πλάνα από drone.

Εκατοντάδες πιστοί συγκεντρώθηκαν έξω από τον μητροπολιτικό ναό της πόλης, κρατώντας αναμμένες λαμπάδες και συμμετέχοντας με κατάνυξη στη μεγάλη στιγμή της Ορθοδοξίας.

Μέσα σε κλίμα συγκίνησης, οι παρευρισκόμενοι άκουσαν το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης και το «Χριστός Ανέστη» από τον Μητροπολίτη Κορυτσάς, Αναστάσιο, ενώ οι εικόνες από ψηλά αποτυπώνουν το πλήθος και τη μαζική συμμετοχή των πιστών.